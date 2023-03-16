Galatasaray'da yenge krizi: Yeter artık

Galatasaray, yıldız oyuncusu Mertens'in 1 yıl daha takımda kalmasını istiyor.

Sabah'ın haberine göre tecrübeli oyuncu Mertens de sözleşmesinin bir sene daha uzatılmasına sıcak bakarken, eşi Kat Kerkhofs'un Dries Mertens'in sezon sonunda emekli olmasını istediği öğrenildi.

sarı kırmızılılar, 35 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde yer alan 1 yıllık opsiyonun kısa süre içinde devreye sokulması adına çalışmalarını hızlandıracak.

OKAN BURUK'UN RAPORU OLUMLU

Teknik direktör Okan Buruk'un da Mertens'in takımda kalması yönünde yönetime rapor sunduğu gelen bilgiler arasında.

Daha önce Mertens'in Çin'den çok önemli teklifler aldığı ancak Galatasaray'da mutlu olduğu için 'hayır' yanıtını verdiği belirtilmişti.

Bu sezon parçalı formayla 22 maça çıkan yıldız futbolcu 6 gol ve 3 asistle 9 gole direkt katkı yaptı