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Beşiktaş'ın sahaya attığı oyuncaklar dünya basınında

Beşiktaş taraftarlarının depremden etkilenen çocuklara gönderilmek üzere 'Bu oyuncak sana arkadaşım' kampanyasında Antalyaspor maçının 4:17. dakikasında sahaya peluş oyuncaklar atması dünya gündeminde de dikkat çekti.

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 16:48
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Dünya Beşiktaş'ı konuşuyor

Beşiktaş'ın sahaya attığı oyuncaklar dünya basınında
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Uluslararası yayın yapan kuruluşlar ve kurumlar etkinlik sırasındaki görselleri paylaşırken dikkat çekici ifadeler kullanıldı. Bu anlar, Beşiktaş JK Instagram hesabında 24 milyon izlenmeye ulaştı.

Öne çıkan ifadeler şu şekilde: 

Serie A English: Hayat, sporu aştığında... Beşiktaş ve Antalyaspor'dan depremden etkilenen çocuklar için iç açıcı bir jest.

The Guardian: İstanbul'da Beşiktaş ile Antalyaspor arasında oynanan maçta, Türkiye'deki depremden sağ kurtulan çocuklara bağış olarak  binlerce oyuncak ayı ve pelüş oyuncaklar sahaya atıldı.

Reuters: Beşiktaş taraftarları depremden etkilenen çocuklar için sahaya oyuncak fırlattı.

BBC: Taraftarlar deprem bölgesindeki çocuklara hediye edilmek üzere atkı, bere ve pelüş oyuncaklar attı. Beşiktaşlı futbolcular, maç öncesi düzenlenen tören öncesi ülkenin etkilenen güney illerinin isimleriyle ısınırken, taraftarlar Vodafone Stadı'nda bulunan arama kurtarma ekiplerini alkışladı.

ESPN: Beşiktaş taraftarları, depremden etkilenen çocuklara gönderilmek üzere sahaya oyuncak ve peluş hayvanlar fırlattı. Güzel oyun...

Al Jazeera English: Beşiktaş taraftarları depremden kurtulan çocuklara oyuncak bağışlarken, maç sırasında futbol sahasına oyuncak ayılar yağdı.

Yahoo Sport: Beşiktaş taraftarları, depremden etkilenen çocuklara göndermek için sahaya oyuncaklar fırlattı. Muhteşem bir an.

SKY Sports Football: İnanılmaz. Beşiktaş taraftarı, depremden etkilenen çocuklar için yüzlerce oyuncağı ve içi doldurulmuş oyuncakları sahaya fırlattı.

Bloomberg: Beşiktaş taraftarları, Antalyaspor ile oynanan maçta bu ay meydana gelen büyük depremden etkilenen çocukların yararına sahaya oyuncak yağdırdı.

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