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Galatasaray’a korkak göndermesi. Fenerbahçeli Karabağ’dan ‘Hükümet istifa’ açıklaması

Tribünlerden yükselen "Hükümet istifa" tezahüratları sonrası Fenerbahçe Kongre Üyesi Taner Karabağ’dan çok konuşulacak bir paylaşım geldi. Karabağ ezeli rakipleri Galatasaray’a gönderme yaparak “Ödeyeceğimiz bedelden korkarak davransaydık sarının yanına kırmızı koyardık" dedi.

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 13:22
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Fenerbahçe üyesinden çok konuşulacak Galatasaray paylaşımı

Galatasaray’a korkak göndermesi. Fenerbahçeli Karabağ’dan ‘Hükümet istifa’ açıklaması
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Fenerbahçe’nin Konyaspor maçında başlayan “Hükümet istifa” tezahüratlarına dün İnönü Stadı’nda Beşiktaş taraftarı da katıldı.

Beşiktaş tribünleri, depremzede çocukları sevindirmek için sahaya binlerce oyuncağın atıldığı tarihi mücadelede Antalyasporlu taraftarlarla birlikte hükümeti istifaya çağırdı.
MHP lideri Devlet Bahçeli, tribünlerden yükselen 'hükümet istifa' sloganları sonrası Beşiktaş üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.

Süper Lig takımları Kayserispor, Konyaspor ve Alanyaspor ile 1. Lig takımı Çaykur Rizespor, "Hükümet istifa" tezahüratları yapan Beşiktaş ve Fenerbahçe tribünlerine tepki göstererek, kınadı. Çaykur Rizespor, yaptığı sert açıklamada, "Milyonlarca futbolseverin gol sevincini yaşamaktan imtina ettiği bir ortamda yapılan provokatif girişimler foseptik farelerinin çığlıkları olarak tarihe not düşülecektir" ifadelerini kullandı.

ÇOK KONUŞULACAK PAYLAŞIM

Tüm bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe Kongre Üyesi Taner Karabağ’dan çok konuşulacak bir paylaşım geldi.

Taner Karabağ ezeli rakipleri Galatasaray’a gönderme yaparak “Hükümet istifa tezahüratı yüzünden bize bedel ödetecekler diye tepki gösterenler var. Merak etmeyin ödeyeceğimiz bedelden korkarak davransaydık sarının yanına kırmızı koyardık” ifadelerini kullandı.

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