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  • MHP'lilerden sonra AKP'liler de Erdoğan'ı bahane ederek Beşiktaş'tan istifaya başladı . Taraftarlar Erdoğan'a bir kelime

MHP'lilerden sonra AKP'liler de Erdoğan'ı bahane ederek Beşiktaş'tan istifaya başladı . Taraftarlar Erdoğan'a bir kelime laf söylemedi

MHP’lilerin Beşiktaş üyeliğinden istifa etmesi sonrası AKP’liler de istifaya başladı. AKP Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı “Hükümet istifa” sloganları sonrası Beşiktaş kongre üyeliğinden istifa etti.

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 13:53
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MHP'lilerden sonra AKP'liler de Erdoğan'ı bahane ederek Beşiktaş'tan istifaya başladı

MHP'lilerden sonra AKP'liler de Erdoğan'ı bahane ederek Beşiktaş'tan istifaya başladı . Taraftarlar Erdoğan'a bir kelime laf söylemedi
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Kahramanmaraş ve Hatay depremleri sonrası Liglerin tekrar başlaması ile birlikte Beşiktaş-Antalyaspor maçında taraftarlar, depremzede vatandaşlarla dayanışma içerisinde olduklarını belirtmek için sahaya oyuncaklar attı.

Maç esnasında depremde ihmalkarlık olduğunu savunan taraftarlar, hükümete yönelik istifa çağrısında bulunurken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ve Milletvekili İsmail Özdemir duruma tepki göstererek Beşiktaş kulübü üyeliğinden ayrıldı.

Yaşananların ardından AKP Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı da hükümete yönelik istifa sloganlarının atılmasına tepki göstererek Beşiktaş JK Kongre üyeliğinden istifa ettiğini Twitter hesabı üzerinden duyurdu.

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