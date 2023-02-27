Beşiktaş’ın stad sponsoru Vodafone’dan tribünlere üstü kapalı destek

Cumartesi günü Fenerbahçe taraftarları tarafından stadyumda ‘hükümet istifa’ sesleri yükselmişti. Bunun ardından gözler dün oynanan Beşiktaş-Antalyaspor maçına çevrilmiş ve taraftarların tepkisi merak ediliyordu.

Beşiktaş tribünlerinden de aynı ses yükselerek ve ‘hükümet istifa’ protestoları yapılmıştı. Bunun üzerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, attığı tweet’lerde futbol müsabakalarının seyircisiz ya da ‘tedbir alınarak’ oynanmasını istemiş ve Beşiktaş üyeliğinden istifa etmişti.

Beşiktaş yönetiminden konuya ilişkin açıklama gelmezken sponsoru Vodafone’un üst yöneticisi Engin Aksoy, Twitter’dan “Tribüne gitmeyen bilmez ama tribün hayattır!” diye yazdı.

Aksoy, yandaş sosyal medya hesaplarınca hedef gösterilince hesabını kilitledi.