Dünya Kupası'nda tarih yazan Jamaikalı kadın futbolcularından 'Reggae' şov. Dansları olay oldu

FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda tarih yazarak son 16 turuna kalmayı başaran Jamaika Kadın Futbol Takımı 'Reggae Kızları', dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Futbolcuların yaptığı 'Reggae' şov gündem oldu.

KAYNAK: DHA
Dünya Kupası'nda tarih yazan Jamaikalı kadın futbolcularından 'Reggae' şov. Dansları olay oldu

Cedella Marley'in, babası ünlü reggae müziği sanatçısı Bob Marley'in futbola olan sevgisinden ilham aldığını belirterek uzun yıllardır maddi manevi desteklediği Jamaika Kadın Futbol Milli Takımı, Kadınlar Dünya Kupası 2023'te yoluna namağlup devam ediyor.

Jamaika Futbol Federasyonu (JFF) tarafından son 15 yılda maddi olanaksızlıklar nedeniyle iki kez dağıtılan ve Cedella Marley'in devreye girmesiyle yoluna devam eden takım Reggae Kızları (Reggae Girlz), Dünya Kupası F Grubu'ndaki ilk maçta Fransa ile golsüz berabere kalıp, ikinci maçta Panama'yı 1-0 yendi ve 2 Ağustos'ta da kupanın güçlü takımlarından Brezilya ile yine golsüz berabere kaldı. Topladığı 5 puanla Fransa'nın ardından grubu ikinci sırada tamamlayarak son 16 turuna yükselen Jamaika, 8 Ağustos'ta Kolombiya ile karşılaşacak.

Reggae Kızları, zorluklara karşı verdikleri mücadele ve azimleri sayesinde dünya gündeminin de ilgisini çekti. Özellikle Cedella Marley'in kızlara finansman desteği sağlamak için ilk olarak "Strike Hard" (Sıkı vur) adlı şarkıyı piyasaya sürmesi, devamında elde edilen gelirlerle ve farklı bağış kampanyalarıyla Jamaika Kadın Futbol Takımı şimdiden bir başarı hikayesi yazdı. (DHA)

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