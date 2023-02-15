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Dünyaca ünlü astrolog Michaela'dan İstanbul depremi açıklaması

Dünyaca ünlü astrolog Michaela Astro, beklenen büyük İstanbul depremi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 16:51
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Dünyaca ünlü astrolog Michaela'dan İstanbul depremi açıklaması

Dünyaca ünlü astrolog Michaela'dan İstanbul depremi açıklaması
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Ülkemizin yaşadığı deprem felaketi sonrası, birlik içinde yaralar sarılmaya çalışılırken akıllarda bir yandan büyük İstanbul depremi söylentisinde kaldı. Bir eşine rastlanmamış felaket sonrası, gönülleri rahatlatacak açıklama dünyaca ünlü Astrolog Michaela Astro'dan geldi. 

Ülkemizin yaşadığı felakette birçok yakın dostunu da kaybettiğini ve üzüntüsünü yaşadığını dile getiren Michaela Astro "Astroloji ilmi bir İstanbul depremini önümüzdeki günlerde göstermiyor, bu demek değil ki rahat edelim, tedbirimizi lütfen alalım büyük felaketin ardından herkes üzerine düşeni yapsın, yakın bir zamanda görünmüyor ama olmayacak demekte değil" dedi. 

Ünlü Astrolog Michaela Astro, İstanbulluların içini ferahlatırken bir anlamda tedbir için vaktimiz var uyarısı yaptı. Tedbir yolunda bilimi dinlersek, acılarımıza engel olabiliriz ifadesini sözlerine ekledi.

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