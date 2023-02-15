15 Şubat 2023 Çarşamba
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Atatürk'ün kurduğu İş Bankası'ndan büyük karar. Deprem bölgesindekilerin ana para dahil bütün borçları siliyor

Atatürk'ün kurduğu İş Bankası'ndan büyük karar. Deprem bölgesindekilerin ana para dahil bütün borçları siliyor

Atatürk öldükten sonra bile vatandaşlarını koruyor. Ziraat Bankası eski müdürü Şenol Babuşcu, İş Bankası'nın depremlerde hayatını kaybeden müşterilerinin tüm bireysel kredi, ek hesap ve kredi kartı borçlarını sileceğini açıkladı.

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 17:02
Takip Et

Atatürk'tün kurduğu İş Bankası'ndan büyük karar

Atatürk'ün kurduğu İş Bankası'ndan büyük karar. Deprem bölgesindekilerin ana para dahil bütün borçları siliyor
+
Aa
-

Türkiye, Kahramanmaraş depreminin yaralarını sarmaya devam ediyor. 

Kahramanmaraş'ın Pazarcık 7.7 ve Elbistan 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem 10 ilde büyük yıkıma neden olurken geriye yarım kalan hayatlar kaldı. 

Arama kurtarma çalışmaları 10. gününde devam ediyor.

Depremlerle ilgili son bilgilere göre ise can kaybının 35 bin 418, yaralı sayısının ise 105 bin 505 olduğu belirtildi.  AFAD'dan yapılan açıklamada 195 bin 962 afetzedenin bölgeden diğer illere tahliye edildiğini paylaştı.

BORÇLAR SİLİNECEK

Deprem nedeniyle vatandaşlar zor günler geçirirken, İş Bankası depremlerde hayatını kaybeden müşterilerinin tüm bireysel kredi borçlarını silme kararı aldığını duyurdu. 

Ziraat Bankası eski müdürü Şenol Babuşcu, sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. 

Babuşcu, "İş Bankası, ülkemiz tarihinin en büyük deprem felaketlerinden birinin yaşandığı bölgede depremlerde hayatını kaybeden müşterilerinin tüm bireysel kredi, ek hesap ve kredi kartı borçlarını anapara dahil olmak üzere silecek." ifadelerini kullandı. 

Babuşcu'nun paylaşımı şöyle: 

"İş Bankası, ülkemiz tarihinin en büyük deprem felaketlerinden birinin yaşandığı bölgede depremlerde hayatını kaybeden müşterilerinin tüm bireysel kredi, ek hesap ve kredi kartı borçlarını anapara dahil olmak üzere silecek."

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Haluk Levent'ten kendisini engellemeye çalışanlara ok gibi sözler. Türkiye'de hiçbir iyilik cezasız kalmaz
1
﻿Haluk Levent'ten kendisini engellemeye çalışanlara ok gibi sözler. Türkiye'de hiçbir iyilik cezasız kalmaz
﻿Haluk Levent'ten kendisini engellemeye çalışanlara ok gibi sözler. Türkiye'de hiçbir iyilik cezasız kalmaz
﻿Bahçeli'nin hedef aldığı Oğuzhan Uğur'dan yeni açıklama
2
﻿Bahçeli'nin hedef aldığı Oğuzhan Uğur'dan yeni açıklama
﻿Bahçeli'nin hedef aldığı Oğuzhan Uğur'dan yeni açıklama
﻿Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu ortak yayında olmayacak. Haluk Levent'ten açıklama ‘Çok üzgünüm. Benim yüzümden oldu'
3
﻿Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu ortak yayında olmayacak. Haluk Levent'ten açıklama ‘Çok üzgünüm. Benim yüzümden oldu'
﻿Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu ortak yayında olmayacak. Haluk Levent'ten açıklama ‘Çok üzgünüm. Benim yüzümden oldu'
﻿Tuba Ünsal yanlış anlamayın dedi ve sordu. Neden her şeye biz koşuyoruz
4
﻿Tuba Ünsal yanlış anlamayın dedi ve sordu. Neden her şeye biz koşuyoruz
﻿Tuba Ünsal yanlış anlamayın dedi ve sordu. Neden her şeye biz koşuyoruz
﻿Kahramanmaraş’ta yeni bir hayat belirtisi daha tespit edildi, ekipler çalışmaya başladı
5
﻿Kahramanmaraş’ta yeni bir hayat belirtisi daha tespit edildi, ekipler çalışmaya başladı
﻿Kahramanmaraş’ta yeni bir hayat belirtisi daha tespit edildi, ekipler çalışmaya başladı
﻿Yurtlarından edilen öğrencilere bir darbe de dolmuşçudan ‘Valiz parası’. Dolmuşçudan pişkin çıkış ‘Şikayet et’
6
﻿Yurtlarından edilen öğrencilere bir darbe de dolmuşçudan ‘Valiz parası’. Dolmuşçudan pişkin çıkış ‘Şikayet et’
﻿Yurtlarından edilen öğrencilere bir darbe de dolmuşçudan ‘Valiz parası’. Dolmuşçudan pişkin çıkış ‘Şikayet et’
﻿Pınar Altuğ ricada bulundu. Lütfen yapmayın o insanlara yazık
7
﻿Pınar Altuğ ricada bulundu. Lütfen yapmayın o insanlara yazık
﻿Pınar Altuğ ricada bulundu. Lütfen yapmayın o insanlara yazık
﻿Deprem destek çalışmaları kan bağışıyla sürüyor
﻿Deprem destek çalışmaları kan bağışıyla sürüyor
﻿Deprem destek çalışmaları kan bağışıyla sürüyor
﻿Japonya'da meydana gelen en büyük depremler
﻿Japonya'da meydana gelen en büyük depremler
﻿Japonya'da meydana gelen en büyük depremler
﻿Kazak ressam tablosunu satıp depremzedelere bağışladı
﻿Kazak ressam tablosunu satıp depremzedelere bağışladı
﻿Kazak ressam tablosunu satıp depremzedelere bağışladı
﻿Deprem bölgelerine yardım seferberliği sürüyor
﻿Deprem bölgelerine yardım seferberliği sürüyor
﻿Deprem bölgelerine yardım seferberliği sürüyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.