Atatürk'ün kurduğu İş Bankası'ndan büyük karar. Deprem bölgesindekilerin ana para dahil bütün borçları siliyor

Türkiye, Kahramanmaraş depreminin yaralarını sarmaya devam ediyor.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık 7.7 ve Elbistan 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem 10 ilde büyük yıkıma neden olurken geriye yarım kalan hayatlar kaldı.

Arama kurtarma çalışmaları 10. gününde devam ediyor.

Depremlerle ilgili son bilgilere göre ise can kaybının 35 bin 418, yaralı sayısının ise 105 bin 505 olduğu belirtildi. AFAD'dan yapılan açıklamada 195 bin 962 afetzedenin bölgeden diğer illere tahliye edildiğini paylaştı.

BORÇLAR SİLİNECEK

Deprem nedeniyle vatandaşlar zor günler geçirirken, İş Bankası depremlerde hayatını kaybeden müşterilerinin tüm bireysel kredi borçlarını silme kararı aldığını duyurdu.

Ziraat Bankası eski müdürü Şenol Babuşcu, sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.

Babuşcu, "İş Bankası, ülkemiz tarihinin en büyük deprem felaketlerinden birinin yaşandığı bölgede depremlerde hayatını kaybeden müşterilerinin tüm bireysel kredi, ek hesap ve kredi kartı borçlarını anapara dahil olmak üzere silecek." ifadelerini kullandı.

Babuşcu'nun paylaşımı şöyle:

"İş Bankası, ülkemiz tarihinin en büyük deprem felaketlerinden birinin yaşandığı bölgede depremlerde hayatını kaybeden müşterilerinin tüm bireysel kredi, ek hesap ve kredi kartı borçlarını anapara dahil olmak üzere silecek."