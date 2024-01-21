Hatayspor’un paylaşımı ‘yok artık’ dedirtti. İzleyin ve siz karar verin

Süper Lig'de Hatayspor, Kasımpaşa'ya 3-0 mağlup oldu.

Karşılaşmanın gollerini 74. dakikada Winck, 79. dakikada Nuno Da Costa ve 89. dakikada Fall attı.

HATAYSPOR'DAN FLAŞ PAYLAŞIM

Hatayspor, Kasımpaşalı futbolcu Winck'in attığı gol ile alakalı bir paylaşım yaptı.

Gol öncesi kullanılan taçın ilerden kullanıldığının videosunu paylaşan Hatayspor, videoya 'Yorumsuz...' notunu düştü.

Videoda, futbolcu Winck'in topun çıktığı bölgeden 13 metre ilerde taç kullandığı ve gelişen atakta golü attığı görülüyor.