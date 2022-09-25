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Dünyanın ilk gökbilim üniversitesi... Cacabey Medresesi'nde tarihi kubbeye alüminyum pencere taktılar

Dünyanın ilk gökbilim üniversitesi olarak bilinen Cacabey Medresesi’nde devam eden ve maliyeti 18 milyon TL olarak açıklanan restorasyonda medresenin kubbesinin delinip alüminyum doğrama pencere takıldığı görüldü.

Haber Giriş: 25 Eylül 2022 Pazar - 04:14
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Dünyanın ilk gökbilim üniversitesi... Cacabey Medresesi'nde tarihi kubbeye alüminyum pencere taktılar

Dünyanın ilk gökbilim üniversitesi... Cacabey Medresesi'nde tarihi kubbeye alüminyum pencere taktılar
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Selçuklu eseri olan ve Kırşehir Emiri Nurettin Cibril bin Cacabey tarafından 1271-1272 yıllarında yaptırılan, UNESCO Dünya Geçici Listesi’ndeki Cacabey Medresesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce 2019’da restorasyona alındı.

İki yıl önce bitirilmesi gereken çalışmalar ise hâlâ tamamlanmadı.

Cumhuriyet’ten Ömer Duran’ın haberine göre; eçen mayısta 18 milyon TL’ye restorasyon çalışmalarının yapıldığı açıklanan medresenin dış yapısında tamamlanan kısımların aslına uygun olarak restore edilmediği ortaya çıktı.

Medresenin Cacabey Türbesi’ne ait kubbe kısmında restorasyon sırasında delik açıldığı ve bu kısma alüminyum doğrama pencere takıldığı görüldü. Medreseseye ait eski fotoğraflar incelendiğinde kubbede açılan kısmın kapalı olduğu belirlendi.

Restorasyon öncesi

Restorasyon sonrası

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