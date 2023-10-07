Dünyayı hangi aklın yönettiğini anlatan karikatür. Emre Ulaş çizdi

Mizah ve hiciv ustası Emre Ulaş, dünyayı hangi aklın yönettiğini hicveden karikatürü çizdi.

Ulaş’ın karikatürü şu şekilde:

Emre Ulaş’ın “Evrim Zinciri… 21. Yüzyıl!” başlığıyla paylaştığı karikatürde, insanın evrimsel süreçteki bazı aşamaları yer alıyor. Evrim zincirinin son aşamasında yer alan modern insan, “Ne yapacağım şimdi ben!?” diye düşünerek donup kalıyor. İnsandan 3 sıra geride yer alan ve dünyayı yöneten aklı temsil eden maymun benzeri yaratık ise, “Sen kafanı hiç yorma.. Ben hallederim, bende!.” diye sesleniyor.