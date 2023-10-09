Kan gölü Orta Doğu’yu çizdi. Emre Ulaş’tan bu kez güldürmeyecek karikatür

Usta karikatürist Emre Ulaş, bu defa Orta Doğu’nun kanlı yüzünü çizdi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Kan gölü Orta Doğu’yu çizdi. Emre Ulaş’tan bu kez güldürmeyecek karikatür

Mizah ve hiciv ustası Emre Ulaş bu defa Orta Doğu’nun gerçek yüzünü resmetti.

Ulaş’ın bu defa güldürmeyen karikatürü şu şekilde:

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Emre Ulaş, çizdiği karikatürde bu defa güldürmedi. Orta Doğu’nun kanlı yüzünü karikatüründe betimleyen Ulaş, Orta Doğu’da çocuk olmayı tek karede resmetti.

Karikatüründe ip atlayan iki çocuğu resmeden Ulaş, ip tuttuğunu zanneden bir çocuğun aslında şeytanın kuyruğunu tuttuğunu gözler önüne serdi.

Şeytan tasvirini karikatürüne yansıtan Ulaş’ın bu tasviri Orta Doğu’da çocuk olmanın nasıl bir şey olduğunu gün yüzüne çıkardı.

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