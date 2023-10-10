Emre Ulaş ekonominin üzerine düşen şimşeği çizdi

Mizah ve hicvin usta kalemi Emre Ulaş, ekonomi düzeltilmeye çalışılırken yapılan hatalar nedeni ile altında kalan vatandaşı tasvir etti.

Ulaş’ın bu defa güldürürken düşündüren karikatürü şu şekilde:

Emre Ulaş çizdiği karikatürde Erdoğan’ın Mehmet Şimşeğe, “Faiz sebep enflasyon sonuç. Nas filan derken bi kazadır oldu. Sen halledersin Mehmet!” söylediğini çizdi.

Şimşek ise Erdoğan’a ‘Hallederiz’ cevabını verdikten sonra elindeki balta ile ‘Kaya’ ile tasvir edilen ‘Ekonomi’yi baltalıyor.

Öte yandan sözde düzeltilen ekonominin altında kalan bir vatandaş ise ‘Aahhh’ diye acı içinde kıvranıyor.

Ulaş, bozulan ekonomiyi düzeltmeye çalışırken altında kalan vatandaşları tek karede resmetti.