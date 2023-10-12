Emre Ulaş sabrın sonunu çizdi. Bu karikatürde kendinizi göreceksiniz

Gündemde olan sorunları ve konuları tek karede betimleyen ve bununla beraber güldürürken düşündüren ödüllü karikatürist Emre Ulaş, 21 yıl boyunca sürekli kendisinden fedakarlık yapıp biraz daha sabredilmesini istenen vatandaşların sabrede sabrede sabır taşına dönüştüğünü karikatürize etti.

İşte kendinizi göreceğiniz o karikatür:

Karikatürde Erdoğan’ın bir konuşma yaparken yine vatandaşlardan sabır ve fedakarlık istemesi üzerine vatandaşın sabır taşına dönüştüğü görülüyor.

Duruma şaşıran Erdoğan yanındaki danışmanına “Töbe Töbe.. Bu ne böyle?” diye sorunca danışmanı şu şekilde cevap veriyor: “Efendim bu yirmibir yıldır fedakarlık yapan ve sonunda ‘Sabırtaşı’na’ dönen bir vatandaşımız!”…