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4 ilde deprem sebebiyle okullar tatil edildi

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremden sonra Düzce, Bolu, Sakarya ve Zonguldak'ta da okullar tatil edildi.

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 09:59
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Düzce'deki deprem sebebiyle Bolu, Sakarya ve Zonguldak'ta okullar tatil edildi

4 ilde deprem sebebiyle okullar tatil edildi
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Gece saatlerinde (04:09) meydana gelen Düzce Gölyaka depreminden sonra Düzce Valisi Cevdet Atay bir paylaşımda bulundu. Atay, Twitter paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

 “İlimizde meydana gelen 5.9 şiddetindeki depremin ardından Valiliğimize, AFAD ve 112 ekiplerine şu ana kadar ulaşan can kaybı bilgisi bulunmamaktadır. Ekiplerimizin saha taraması devam etmektedir. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Değerli hemşerilerimiz, İlimizde yaşanan deprem nedeniyle, tedbir amaçlı ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında 23 Kasım 2022 tarihinde bir (1) gün eğitim – öğretime ara verilmiştir. Hepimize çok geçmiş olsun”

SAKARYA

Sakarya Valisi Çetin Okay Kaldıran ise yaptığı açıklamada “Değerli Hemşerilerimiz, Düzce’de meydana gelen ve İlimizde de hissedilen deprem nedeniyle, tedbir amaçlı ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitim -öğretime 23 Kasım 2022 tarihinde bir (1) gün ara verilmiştir. Tüm hemşehrilerime geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.

BOLU

Bolu Valiliği’nden yapılan açıklamada “Düzce Gölyaka merkezli ve İlimizde de hissedilen deprem nedeniyle, tedbir amaçlı ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında 23 Kasım 2022 tarihinde bir (1) gün eğitim-öğretime ara verilmiştir” açıklamaları yapıldı.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinde bugünkü vize sınavları ertelendi

BAİBÜ Rektörlüğünden yapılan açıklamada, Bolu’da da hissedilen Düzce Gölyaka merkezli deprem nedeniyle bugün yapılacak sınavların ertelendiği, derslerin yapılmayacağı bilgisi paylaşıldı.

Diğer günlerde düzenlenecek sınavlar ve derslerde bir değişikliğin olmadığı, ertelenen sınavların daha sonra belirlenecek tarihte yapılacağı ifade edildi.

ZONGULDAK EREĞLİ 

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde merkez üssü Düzce Gölyaka olan 5,9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verildi.

Ereğli Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, “Merkez üssü Düzce İli Gölyaka ilçesi olan 5.9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle, tedbir amaçlı ilçemiz genelinde tüm eğitim kurumlarında 23 Kasım 2022 tarihinde bir gün eğitim – öğretime ara verilmiştir” denildi.

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