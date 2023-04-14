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Ecem Erkek'ten 'balkon' paylaşımı geldi. Zalim kış bırakmadı

Şimdilerde Güzel Günler dizisinde Füsun karakterine hayat veren Ecem Erkek sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti.

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 22:39
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Güzel Günler dizisinde izlediğimiz Ecem Erkekten balkon paylaşımı

Ecem Erkek'ten 'balkon' paylaşımı geldi. Zalim kış bırakmadı
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Ecem Erkek sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerinin beğenisini kazanıyor. Güldür Güldür ile geniş bir hayran kitlesi kazanan Erkek son olarak 'balkon seksisi' olmak istedi ama kışın engeline takıldı.

Permalı saçlarıyla poz veren güzel oyuncu sosyal medyada güldüren paylaşımlara imza atıyor. 

'BALKON SEKSİSİ PAYLAŞIMI'

Şimdilerde Güzel Günler dizisinde Füsun'a hayat veren Ecem Erkek balkonda poz vermek istedi. Ecem Erkek istediği gibi poz veremeyince güldüren bir yorumda bulundu.

Erkek paylaşımında "Zalim kış bırakmadı ki balkon seksisi olak. Bizim mahallede meczup bir Güney abi vardı yine gittik ona benzedik üstte ceket ayak çıplak" dedi.

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