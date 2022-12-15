16 Aralık 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Futbol Arjantin'in afyonu oldu. Ekonomik krize rağmen ülke bayram yapıyor

Futbol Arjantin'in afyonu oldu. Ekonomik krize rağmen ülke bayram yapıyor

Medyanın Prometheus'u Sedat Kaya yazdı.

Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe - 22:35
Takip Et

Ekonomik krize rağmen ülke bayram yapıyor. Futbol Arjantin'in afyonu oldu

Futbol Arjantin'in afyonu oldu. Ekonomik krize rağmen ülke bayram yapıyor
+
Aa
-

SEDAT KAYA / Yeniçağ

"Babamı bazen akşamları ağlarken görüyordum. Çünkü faturaları ödeyemiyordu. Bir gün akşam yemeğini sadece ben ve kardeşim yemiştik. Babam ve annem yememişti. Çünkü yiyecek bir şeyimiz yoktu" diye anlatıyor Arjantin Milli Takım kalecisi Martinez. 
Arjantin bugün Martinez'in çocukluk günlerinden çok daha kötü durumda.
Yolsuzluklar, yanlış politikalar, küresel krizler Arjantin halkına çok ağır bedeller ödetiyor.
Enflasyon yıllardır çift haneli ve düzelme ihtimali yok.
Ülkenin yüzde 50'si yoksullukla boğuşuyor.
5 milyon insan açlıktan aş evlerine sığınıyor.
Zamlar yağmur gibi yağıyor.
Milyonlar işsiz.
Enflasyon ve devalüasyonun bitmeyen tangosu halkı bıktırmış durumda.
Ancak bugünlerde Arjantin'den gelen görüntüler çok dikkat çekici.
Daha bir ay önce isyan eden, öfke kusan milyonlar şimdi bayram ediyor.
Gergin yüzler yerini gülen yüzlere bıraktı.
Herkes ekonomik krizi unutmuş durumda.
Sokaklarda, meydanlardaki sevinç gösterileri çılgın bir festival havasını anımsatıyor.
Bunun nedeni elbette futbol.
Arjantin Milli Takımı'nın Dünya Kupası'nda başarı sonuçlar alması ve finale yükselmesi Arjantin halkına kısa sürelik de olsa ekonomik krizi unutturdu.
Arjantin hükümeti bu durumdan çok memnun.
Çalışma Bakanı Kelly Olmos'un şu sözleri herşeyi anlatıyor.
"Milli takımın başarısı, moral açısından, tüm Arjantinliler için ne anlama geldiği göz önüne alındığında, Arjantin'in şampiyon olmasını yürekten istiyoruz. Arjantin halkı gerçekten  sevinmeyi hak ediyor." 

Türkiye de Arjantin gibi ağır bir ekonomik kriz içinde.
Acaba ülkeyi yönetenler, federasyon yetkilileri Dünya Kupası'na katılmayı başaramayan Milli Takım teknik direktörü Stefan Kuntz'u kovmadıklarına pişman mıdır?

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

misafir
15.12.2022 23:31
Futbol gelişmiş ülkelerin eğlencesi, geri kalmış ülkelerin afyonudur.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿En güvendiği anketçiden iktidarı şok edecek İmamoğlu davası anketi
1
﻿En güvendiği anketçiden iktidarı şok edecek İmamoğlu davası anketi
﻿En güvendiği anketçiden iktidarı şok edecek İmamoğlu davası anketi
﻿Türkiye'nin para istediği Araplardan flaş karar. İktidar seçim öncesi kapılarını çalmıştı
2
﻿Türkiye'nin para istediği Araplardan flaş karar. İktidar seçim öncesi kapılarını çalmıştı
﻿Türkiye'nin para istediği Araplardan flaş karar. İktidar seçim öncesi kapılarını çalmıştı
﻿İmamoğlu'na verilen ceza sonrası adaylık sorusu: CHP'nin adayını canlı yayında açıkladı
3
﻿İmamoğlu'na verilen ceza sonrası adaylık sorusu: CHP'nin adayını canlı yayında açıkladı
﻿İmamoğlu'na verilen ceza sonrası adaylık sorusu: CHP'nin adayını canlı yayında açıkladı
﻿ “Son kez adayım” demişti: Erdoğan’dan ‘Bırakmama’ mesajı
4
﻿ “Son kez adayım” demişti: Erdoğan’dan ‘Bırakmama’ mesajı
﻿ “Son kez adayım” demişti: Erdoğan’dan ‘Bırakmama’ mesajı
﻿Bugün sağanak yağış ve kar var
5
﻿Bugün sağanak yağış ve kar var
﻿Bugün sağanak yağış ve kar var
﻿Tolga Şardan kulislerde konuşulan ismi açıkladı. ‘İmamoğlu görevden alınırsa İBB’nin başına getirilecek kişi belli’ iddiası
6
﻿Tolga Şardan kulislerde konuşulan ismi açıkladı. ‘İmamoğlu görevden alınırsa İBB’nin başına getirilecek kişi belli’ iddiası
﻿Tolga Şardan kulislerde konuşulan ismi açıkladı. ‘İmamoğlu görevden alınırsa İBB’nin başına getirilecek kişi belli’ iddiası
﻿İlk duruşmada tahliye... İmamoğlu davasının hakimi Çakıcı davasına da bakmış
7
﻿İlk duruşmada tahliye... İmamoğlu davasının hakimi Çakıcı davasına da bakmış
﻿İlk duruşmada tahliye... İmamoğlu davasının hakimi Çakıcı davasına da bakmış
﻿Nijerya'da 83 bin Boko Haram ve ISWAP üyesi teslim oldu
﻿Nijerya'da 83 bin Boko Haram ve ISWAP üyesi teslim oldu
﻿Nijerya'da 83 bin Boko Haram ve ISWAP üyesi teslim oldu
﻿İsveç: Türkiye'nin teröre karşı kendini savunma hakkı var
﻿İsveç: Türkiye'nin teröre karşı kendini savunma hakkı var
﻿İsveç: Türkiye'nin teröre karşı kendini savunma hakkı var
﻿Mısır Akdeniz'de büyük bir doğal gaz rezervi buldu
﻿Mısır Akdeniz'de büyük bir doğal gaz rezervi buldu
﻿Mısır Akdeniz'de büyük bir doğal gaz rezervi buldu
﻿Slovakya'da hükümet düştü
﻿Slovakya'da hükümet düştü
﻿Slovakya'da hükümet düştü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.