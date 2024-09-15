Ekrana ‘Kızılcık Şerbeti’ ambargosu

Önceki akşam yeni sezonunu açan Show TV’nin ilgiyle izlenen dizisi ‘Kızılcık Şerbeti’, ekranlara resmen ambargo koydu. Sezona muhteşem bir dönüş yapan dizi, reytinglerde tüm kategorilerde (Total, AB ve ABC) ilk bölümüyle zirvede yer alırken özeti de 2. oldu. Aldığı bu harika sonuçla âdeta gövde gösterisi yapan dizi, sezona yine damga vuracağının sinyallerini verdi.

Öte yandan sezonun merakla beklenen bir diğer dizisi ‘Yalı Çapkını’ (Star TV) ise, beklentilerin uzağında kaldı. Dizi, Total’de 3., AB’de 5. ve ABC’de 4. oldu. ‘Arka Sokaklar’ (Kanal D), Total’de 5. olurken AB’de ilk 10’a giremedi. ABC’de ise 8. sırada yer aldı. ‘Kara Ağaç Destanı’ (TRT 1), reytinglerde ilk 10’a giremezken ‘Kötü Kan’ (NOW TV), Total’de ilk 10’a giremedi ancak AB’de 8. ve ABC’de 6. oldu.

Televizyonların en çekişmeli gününde (Cuma) reyting savaşlarındaki son durum bu. Bakalım, ilerleyen haftalar bize ne gösterecek? Takipteyim.

Celal Ağa hesap sordu

Bazı diziler, yayınlandığı günlerde istenilen reyting sonucunu elde edemeseler de oyuncuların gösterdikleri performanslarla ön plana çıkabiliyorlar.

Bunlardan birisi de Kara Ağaç Destanı (TRT 1). Dizide Celal Ağa karakterine hayat veren Olgun Şimşek, önceki akşam ekrana gelen sezonun ilk bölümünde resmen oyunculuk şovu yaptı. Ayten’in hesabını konaktakilere sorarken sergilediği başarılı performansı sosyal medyada da çok konuşuldu.

Celal Ağa’nın oyunculuk şovuna dair kesitleri ilerleyen bölümlerde daha çok izleyecek ve konuşacak gibiyiz.

Kıvılcım, Alev’in ölümüyle yıkıldı

Reytinglerde tüm kategorilerde 1. olarak sezona harika bir başlangıç yapan ‘Kızılcık Şerbeti’nde oyunculuğuyla dikkat çeken isimler de vardı. Evrim Alasya (Kıvılcım), onlardan biriydi şüphesiz.

Buket (Aslı Öbekçi), hastanede Alev’in (Müjde Uzman) ölümünü haber verdi. Kıvılcım, Alev’in öldüğünü öğrendiği anlarda resmen yıkıldı. Kıvılcım’ın etkileyici oyunculuğuyla yaşadığı acıyı ekrandaki izleyiciye de hissettirmesi, reyting başarısına da yansıdığını gösteriyor. O anlar, sosyal medyanın da en çok konuşulan konularındandı.

Evrim Alasya’nın oyunculuğunu ekranda izlemek büyük keyif. Başarısı daim olsun.