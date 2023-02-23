Ekşi Sözlük neden kapatıldı? Ortaya çıktı. CEO'su açıklama yaptı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Ekşi Sözlük’e erişim engeli getirmişti.



Kararla ilgili belirtildiği açıklamada, “eksisozluk.com 21/02/2023 tarihli ve 490.05.01.2023.-10029 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişime engellenmiştir” denildi.



Ekşi Sözlük yönetimi, BTK yetkilileriyle görüşmek için yoğun çaba sarf etmelerine rağmen erişim engelinin sebebine dair herhangi bir yetkiliden bilgi alamadıklarını duyurdu.



Medyascope'un haberine göre, Ekşi Sözlük CEO’su Başak Purut kendilerine BTK tarafından bir açıklama yapılmadığını söyledi.



"ŞİKAYET ÜZERİNE KALDIRDIĞIMIZ İÇERİKLERİ SANKİ SİTEDE TUTUYORMUŞUZ GİBİ BİR ALGI OLUŞTURULUYOR"

Parut açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:



"Biz de kararın hangi içerikle alakalı olduğunu göremediğimiz için herhangi bir itirazda bulunamıyoruz ancak karar mahkemeye gittiğinde itirazda bulunabileceğiz. Genelde ekran görüntüsü paylaşılan içerikler, biz haberdar olduğumuz zaman anında kaldırılmış içerikler oluyor. Şikayet üzerine kaldırdığımız içerikleri sanki biz ısrarla sitede tutuyormuşuz gibi bir algı oluşturmaya çalışıyorlar."



NEDEN KAPATILDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Depremlerle birlikte iktidarın, deprem ihmallerini eleştiren basın ve katılımcı platformlara baskısı da sürüyor. İfade Özgürlüğü Derneği’ne bağlı EngelliWeb’e göre Ekşi Sözlük, "milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle kapatıldı.





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