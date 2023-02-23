23 Şubat 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Ekşi Sözlük neden kapatıldı? Ortaya çıktı. CEO'su açıklama yaptı

Ekşi Sözlük'ün kapatılmasının ardında yatan gerçek ortaya çıktı. CEO Başak Pürüt ise BTK'dan kendilerine bir açıklama gelmediğini ifade etti.

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 09:38
Takip Et

Ekşi Sözlük neden engellendi? Ortaya çıktı

Ekşi Sözlük neden kapatıldı? Ortaya çıktı. CEO'su açıklama yaptı
+
Aa
-

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Ekşi Sözlük’e erişim engeli getirmişti.

Kararla ilgili belirtildiği açıklamada, “eksisozluk.com 21/02/2023 tarihli ve 490.05.01.2023.-10029 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişime engellenmiştir” denildi.

Ekşi Sözlük yönetimi, BTK yetkilileriyle görüşmek için yoğun çaba sarf etmelerine rağmen erişim engelinin sebebine dair herhangi bir yetkiliden bilgi alamadıklarını duyurdu.

Medyascope'un haberine göre, Ekşi Sözlük CEO’su Başak Purut kendilerine BTK tarafından bir açıklama yapılmadığını söyledi.

"ŞİKAYET ÜZERİNE KALDIRDIĞIMIZ İÇERİKLERİ SANKİ SİTEDE TUTUYORMUŞUZ GİBİ BİR ALGI OLUŞTURULUYOR"
Parut açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Biz de kararın hangi içerikle alakalı olduğunu göremediğimiz için herhangi bir itirazda bulunamıyoruz ancak karar mahkemeye gittiğinde itirazda bulunabileceğiz. Genelde ekran görüntüsü paylaşılan içerikler, biz haberdar olduğumuz zaman anında kaldırılmış içerikler oluyor. Şikayet üzerine kaldırdığımız içerikleri sanki biz ısrarla sitede tutuyormuşuz gibi bir algı oluşturmaya çalışıyorlar." 

NEDEN KAPATILDIĞI ORTAYA ÇIKTI
Depremlerle birlikte iktidarın, deprem ihmallerini eleştiren basın ve katılımcı platformlara baskısı da sürüyor. İfade Özgürlüğü Derneği’ne bağlı EngelliWeb’e göre Ekşi Sözlük, "milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle kapatıldı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Oyuncu Ayşe Kökçü'den Kenan Işık'a zehir zemberek sözler
1
﻿Oyuncu Ayşe Kökçü'den Kenan Işık'a zehir zemberek sözler
﻿Oyuncu Ayşe Kökçü'den Kenan Işık'a zehir zemberek sözler
﻿Erdoğan helikopterden hangi AKP milletvekilini attı. Oda TV yazarı ortaya çıkardı
2
﻿Erdoğan helikopterden hangi AKP milletvekilini attı. Oda TV yazarı ortaya çıkardı
﻿Erdoğan helikopterden hangi AKP milletvekilini attı. Oda TV yazarı ortaya çıkardı
﻿Yardım kampanyasına damga vuran iddia: 50 milyon TL bağışı yapan Sedat Peker'di
3
﻿Yardım kampanyasına damga vuran iddia: 50 milyon TL bağışı yapan Sedat Peker'di
﻿Yardım kampanyasına damga vuran iddia: 50 milyon TL bağışı yapan Sedat Peker'di
﻿Acun Ilıcalı'ya tepkiler çığ gibi büyüdü. Depremin yarışmacılara söylenme anının yayınlanması tepki üstüne tepki çekti
4
﻿Acun Ilıcalı'ya tepkiler çığ gibi büyüdü. Depremin yarışmacılara söylenme anının yayınlanması tepki üstüne tepki çekti
﻿Acun Ilıcalı'ya tepkiler çığ gibi büyüdü. Depremin yarışmacılara söylenme anının yayınlanması tepki üstüne tepki çekti
﻿Bakan Kasapoğlu'ndan KYK yurt ücreti açıklaması
5
﻿Bakan Kasapoğlu'ndan KYK yurt ücreti açıklaması
﻿Bakan Kasapoğlu'ndan KYK yurt ücreti açıklaması
﻿Kahramanmaraş İnşaat Mühendisleri Odası’nın neden yıkılmadığı açıklandı. Okuduğunuzda bu felaketi kimin yaptığını anlayacaksınız
6
﻿Kahramanmaraş İnşaat Mühendisleri Odası’nın neden yıkılmadığı açıklandı. Okuduğunuzda bu felaketi kimin yaptığını anlayacaksınız
﻿Kahramanmaraş İnşaat Mühendisleri Odası’nın neden yıkılmadığı açıklandı. Okuduğunuzda bu felaketi kimin yaptığını anlayacaksınız
﻿Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'den RTÜK’ün Halk Tv Tele 1 ve Fox Tv’ye verdiği cezaya tepki
7
﻿Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'den RTÜK’ün Halk Tv Tele 1 ve Fox Tv’ye verdiği cezaya tepki
﻿Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'den RTÜK’ün Halk Tv Tele 1 ve Fox Tv’ye verdiği cezaya tepki
﻿Ardıç bitkisi şekeri düşürüyor
﻿Ardıç bitkisi şekeri düşürüyor
﻿Ardıç bitkisi şekeri düşürüyor
﻿Aydın’da depremzede öğrenci sayısı açıklandı
﻿Aydın’da depremzede öğrenci sayısı açıklandı
﻿Aydın’da depremzede öğrenci sayısı açıklandı
﻿Zaniolo'dan ağlatan hareket! 17 yaşındaki Muammed için 17 numaralı formayı giyecek
﻿Zaniolo'dan ağlatan hareket! 17 yaşındaki Muammed için 17 numaralı formayı giyecek
﻿Zaniolo'dan ağlatan hareket! 17 yaşındaki Muammed için 17 numaralı formayı giyecek
﻿Ardıç bitkisi soğuk algınlığına iyi geliyor
﻿Ardıç bitkisi soğuk algınlığına iyi geliyor
﻿Ardıç bitkisi soğuk algınlığına iyi geliyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.