El Kassam Tugayları, İsrail'in Ashkelon kentine sızdı. İsrail askerleri ile sokak çatışmaları yaşanıyor

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın gerçekleştirdiği "Aksa Tufanı" isimli saldırı sonrası başlayan İsrail-Filistin çatışması 4. gününde.

Dünyanın gözünün kulağının çevrildiği İsrail-Filistin gerginliğinden korkutucu görüntüler gelmeye devam ediyor.

İsrail ordusunun, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarıyla çatışmaların başlamasından bu yana öldürülen ve kimliğini açıkladığı asker sayısı 124'e yükseldi.

KENTE SIZDIKLARI İDDİA EDİLDİ

Milyonlar bu topraklarda yaşanan savaşa dair korkutucu görüntülerle sarsılırken, bu defa da bölgede yaşanan sokak çatışmalara ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Hamas'ın silahlı kolu El Kassam Tugayları'nın İsrail'in Ashkelon kentine sızdığı görüntüler dikkat çekti. Ayrıca sosyal medyada paylaşılan bu sızma görüntülerinde İsrail askerleriyle yaşanan sokak çatışmaları da görülüyor.