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Elon Musk sözünü verdi. Twitter'da karakter sayısı artacak

Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasından sonra bazı detaylar ve planlar da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Bir takipçisinin Musk'a "karakter sınırlarından kurtulabilir miyiz" sorusuna "kesinlikle" yanıtını verdi.

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 12:21
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Elon Musk Twitter'ı satın aldıktan sonraki planlarını açıklıyor. Twitter'daki karakter sayısını artıracak

Elon Musk sözünü verdi. Twitter'da karakter sayısı artacak
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44 milyar dolarlık anlaşma sonunda Twitter’ın tüm hisselerini satın alan dünyanın en zengin iş insanı Elon Musk, şirketin CEO’su olacağını açıkladı. Bir süredir platformda ifade özgürlüğü olması gerektiğine dikkat çeken Musk, ayrıca bazı kalıplaşmış özellikleri de emekliye ayıracağını belirtti.

Şu anda Twitter’da atılabilecek en uzun tweet 280 karakterden oluşmaktadır. Kullanıcılar flood şeklinde birbirine bağlı tweetler atabilmektedir. Ancak Elon Musk’la birlikte bu durum değiştirilecek gibi duruyor.

Elon Musk’ın bir takipçisi, “Karakter sınırlarından kurtulabilir miyiz veya en azından büyük ölçüde genişletebilir miyiz? WeChat’in Twitter’dan daha iyi yanlarından biri” şeklinde bir soruya yanıt olarak, “Kesinlikle” ifadesini kullandı.

VİDEO SÜRESİ DE UZAYACAK

Karakter sınırına ek olarak video uzunluğunun da artırılacağı güncel konular arasında. Başka bir Twitter kullanıcısı, “Daha uzun videolar yayınlayabilmemiz için izin verilen video uzunluğunu artırma şansımız var mı?” diye sordu ve Musk ise “100” emojisi ile yanıt verdi.

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