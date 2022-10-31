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Elon Musk açıkladı. Twitter'ın yeni CEO'su kim olacak

Dünyanın en zengin iş insanlarından Elon Musk, Twitter'da işten çıkarmaları yapmaya devam ederken konunun takipçilerinden biri Musk'a "bir süre CEO olmayı planlıyor musun" sorusunu sordu. Musk'ın yanıtı kafaları karıştırdı.

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 15:27
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Elon Musk Twitter'ın yeni CEO'sunun kim olacağını açıkladı

Elon Musk açıkladı. Twitter'ın yeni CEO'su kim olacak
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The Times tarafından oluşturulan haberlere göre; Musk, Twitter işten çıkarma konusunda kararlı. Ünlü iş insanı, birkaç gün içerisinde gerçekleşecek dev bir işten çıkarma yapmayı planladığını açıkladı. Hatta Musk’ın kimlerin işten çıkabileceğine dair büyük bir liste de personelinden istediği bilgilerin de mevcut olduğu belirtildi.

Daha önce Tesla CEO’su, konuyla ilgili yaptığı açıklamada işten çıkarma yapmayacağını açıklamıştı. Eğer Twitter işten çıkarma gerçekleşirse Elon Musk, ikinci kez önceden yaptığı açıklamanın tersine hareket etmiş olacak. Ayrıca Elon Musk, Twitter’ı satın alır almaz CEO Parag Agrawall, CFO Ned Segal gibi üst düzeyden birkaç ismi işten çıkarmıştı.

Musk’ın ayrıca Parag Agrawall’ı da işten çıkarmasının ardından kısa dönem CEO koltuğuna oturacağı iddiaları ortaya atılmıştı. Fakat ünlü iş insanı, bugün konuyla ilgili Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:

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