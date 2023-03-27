Elon Musk Twitter konusunda endişeli: Uygulamanın değeri yarı yarıya düştü

Geçtiğimiz yıl Elon Musk çekişmeli bir süreçle Twitter'ı satın almıştı. Uygulamanın değerini artırmak istediğini belirten Musk'ın planları istediği gibi ilerlemedi.

Twitter çalışanlarına hisse senedi konusunda açıklama yapmak amacıyla e-posta ile bilgilendirme yapan Musk, “kasadaki paranın bitmesine yaklaşık 4 ay kaldı" dedi ve çalışanları uyardı.

Çalışanların mali teşviklerinin şirketle uyumlu olması gerektiğini ve çalışanlara ödenecek hisse senedi hibelerinin tekrar düşünüleceğini belirten Musk, 44 milyar dolara alınan uygulamanın 20 milyar dolara düştüğünü ifade etti.

Ancak Twitter CEO'su uygulamanın 250 milyar dolarlık bir değere ulaşacağını ifade etti.

Uygulamanın 'açık ama zor bir yolda' olduğunu belirten Musk gerekirse çalışanların hisselerini satabileceklerini de ifade etti.