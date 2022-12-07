Apple'ın en hızlı cihazları belli oldu. Liste yayınlandı

Akıllı telefon sahiplerinin en çok merak ettiği konulardan biri iPhone 14 serisinin nasıl bir performans sergileyeceği olmuştu. Standart ve Pro modellerin farklı işlemcilerden güç alması akıllardaki soru işaretlerini ortaya çıkardı.

Akıllı telefonları ve diğer cihazları kıyaslamak için yaygın olarak kullanılan bir yazılım kıyaslama aracı olan AnTuTu’ya göre; kasım ayının en hızlı Apple cihazı 1 milyon 430 bin 297 puanla 12.9 inç iPad Pro 6 oldu. Onu 1 milyon 307 bin 165 puanla 11 inç iPad Pro 6 takip etti.

Listenin üçüncü sırasında da geçtiğimiz aylara damga vuran ve uzun süre zirveden inmeyen 12.9 inç iPad Pro 5 yer alıyor. 1 milyon 214 bin 955 puan alan cihazın ardından 1 milyon 192 bin 928 puanla 11 inç iPad Pro 5 geliyor.



Kasım ayının en hızlı Apple cihazları tam listesi:

iPad Pro 6 (12.9 inç) – 1 milyon 430 bin 297 puan

iPad Pro 6 (11 inç) – 1 milyon 307 bin 165 puan

iPad Pro 5 (12.9 inç) – 1 milyon 214 bin 955 puan

iPad Pro 5 (11 inç) – 1 milyon 192 bin 928 puan

iPad Air 5 – 1 milyon 84 bin 220 puan

iPhone 14 Pro – 970 bin 489 puan

iPhone 14 Pro Max – 967 bin 283 puan

iPhone 13 Pro Max – 862 bin 153 puan

iPad Pro 4 (12.9 inç) – 855 bin 586 puan

iPad Pro 3 (12.9 inç) – 850 bin 585 puan