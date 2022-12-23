Twitter'dan beğenilen güncelleme. Elon Musk’ın istekleri uygulamaya gelmeye devam ediyor

Twitter CEO’su Elon Musk’ın 1 Aralık’ta sözünü verdiği tweet görüntülenme sayıları güncellemesini tüm kullanıcılara sundu. Öyle ki artık videolarda olduğu gibi tweetler’in de kaç kişi tarafından görüntülendiği de görüntülenebilecek. Twitter bu özelliği yakında tüm kullanıcılar için açacağını ifade etti.

Twitter üzerinden Elon Musk’ın yaptığı açıklama, tweetlerin de videolar gibi görüntülenme sayılarının gözükeceği anlamına geliyor. Fakat bu açıklama özelliğin detaylarını tam olarak içermiyor. Tahminler, yeni özellik sayesinde sadece kendi tweetinizin değil, diğer kullanıcıların tweetler’inin de görüntülenme sayılarını görebileceğimiz şeklinde.

Musk, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

”Twitter Görüntülenme sayılarını kullanıma sunuyor. Böylece bir tweet’in kaç kişi tarafından görüntülendiğini görebileceksiniz! Bu özellik, video için halihazırda vardı. Twitter, göründüğünden çok daha canlı çünkü Twitter kullanıcılarının %90’ı tweetleri okuyup yanıtlama veya beğenme gibi halka açık eylemleri gerçekleştirmiyorlar.”

Twitter, yakın zamanda Twitter Blue özelliğiyle birlikte onaylanmış sarı rozetli şirketlerin profil fotoğraflarını kare şeklinde yapmıştı. Böylece şirket, onaylanmış firmaların kişisel hesaplara göre daha rahat ayırt edilebilmesini sağladı. Ayrıca, devlet görevlileri için olan ”gri rozet” de kullanılmaya başlandı.

Ayrıca Musk, geçtiğimiz günlerde yaptığı anket sonucunda CEO’luğu bırakma kararı aldı. Öyle ki ünlü milyarder, yerine geçecek yeni birini bulduğunda koltuğu devredecek. Musk, attığı tweette CEO’luğu bıraktıktan sonra sadece yazılım ve sunucu ekiplerini çalıştıracağını söyledi. Henüz kimin ve ne zaman CEO’luk görevine geleceği belli değil.