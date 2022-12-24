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Twitter'da yeni dönem. Elon Musk'tan yatırımcıların ilgisini çekecek atılım

Twitter'a hisse değeri ve kripto para birimi değerlerini sunan yeni bir uygulama geldi. Grafik ve değerlere arama bölümünden kolayca ulaşılabiliyor. Twitter hisse görünümünün detayı için ise alım-satım sitesine yönlendirme yapıyor.

Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi - 17:55
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Twitter hisse değerleri ve kripto para birimi değerlerini gösterecek

Twitter'da yeni dönem. Elon Musk'tan yatırımcıların ilgisini çekecek atılım
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Elon Musk’ın satın almasından sonra kaosa sürüklenen Twitter’dan yepyeni bir uygulama geldi. Uygulama, belirlenen şirket hisse senetlerini ve kripto para birimi fiyatlarını aramayı sağlayan kullanışlı bir özellik sundu. Yapılan açıklamaya göre, kullanıcılar önünde dolar işareti ile bir hisse senedi, borsa yatırım fonu ya da kripto para biriminin sembolünü paylaştığında, söz konusu varlığın fiyat endeksine ve grafiğine ulaşabilecek.

ALIM SATIM İŞLEMİ DE GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Habertürk'ten Cem Özenen'in haberine göre  bunu yapmak için, kullanıcıların arama çubuğuna dolar sembolünü ($) ve ardından ilgili hisse senedi sembolünü (örneğin, $GOOG veya $ETH) yazmaları yeterli oluyor. Aramanın ardından direkt olarak Twitter geçerli fiyatı ve grafiği ekrana yansıtıyor. Firma tarafından yapılan açıklamada, bazı durumlarda $ sembolünü kullanmadan da çalışabildiği ancak her zaman hisse senedi veya kripto fiyatlarını istenildiği gibi göstermediği belirtiliyor.

Buna ek olarak grafiğin alt bölümünde verileri Trade “Robinhood’da görüntüle” butonu yer alıyor. Bu özellik Twitter ile Robinhood'un iş birliği içerisinde bu girişimi yürüttüğü iddialarını da kuvvetlendiriyor. Buna tıklandığı taktirde kullanıcılar TradingView'dan verileri çeken Robinhood'un kendi sitesine yönlendirilerek aradıkları stokların anlık değerlerini de görebiliyorlar ve alım satım işlemi de gerçekleştirebiliyorlar.

İLGİ ÇEKEN VERİLEN ENTEGRE EDİLDİ

İlk etapta en çok ilgi çeken verileri Twitter'a entegre eden Musk, bir dönem şahsi hesabından uzun bir süre manipüle ettiği Dogecoin'in (DOGE) verilerini henüz sitede vermiyor.

Twitter, doğrudan hisse senedi fiyatı arama sonuçları için listeye hangi sembollerin dahil edildiğini henüz belirtmedi. Şirket, önümüzdeki haftalarda kullanıcı deneyimini iyileştireceğini ve daha iyi sembol uyumluluğu ekleyeceğini de açıklamasına ekledi.

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