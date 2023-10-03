Emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu açıkladı: Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü diğer tüm liderlerden ayıran özelliklerinden sadece biri

Emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü diğer tüm liderlerden ayıran özelliklerden sadece birini ortaya koydu.