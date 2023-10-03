Emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu açıkladı: Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü diğer tüm liderlerden ayıran özelliklerinden sadece biri

Yeniçağ yazarı Emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu, Atatürk'e dair çok önemli satırların bulunduğu paylaşımlar yapıyor.
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve yaptığı paylaşımlarla tarihe ışık tutan Naim Babüroğlu, Atatürk'ü çalışırken gösteren bir fotoğraf paylaştı.
Babüroğlu bu paylaşıma:
"Almanya'da Hitler, Sovyet Rusya'da Stalin, İtalya'da Mussolini, Portekiz'de Salazar, İspanya'da Franko, Yunanistan'da Metaksas diktatörlüklerini ilan ederken; Atatürk, Medeni Bilgiler kitabında demokrasiyi, çok partili hayatı ve düşünce özgürlüğünü anlatıyordu." notunu düştü.