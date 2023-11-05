Emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu Atatürk’ün hasta yatağında söylediği o sözleri açıkladı

Emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu, Mustafa Kemal Atatürk’ün hasta yatağında son günlerinde ziyaretçilerine söylediği son sözleri yazdı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu Atatürk’ün hasta yatağında söylediği o sözleri açıkladı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, hastalığının son günlerini Dolmabahçe Sarayı’ndaki odasında geçirmekteydi.

O günlerde kendisini ziyarete gelenlere söylediği sözleri emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu sosyal medya hesabından paylaştı.

“OLACAK OLUR”

Mustafa Kemal Paşa, kendisine ziyarete gelenlere, hastalığıyla ilgili olarak, “Niçin tereddüt ediyorlar, olacak olur” sözlerini söylemişti.

Atatürk, bu sözlerinin ardından 10 Kasım 1938 günü Dolmabahçe’de hayata gözlerini yumdu…

Naim Babüroğlu’nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise şöyle:

“5 Kasım 1938.

Atatürk Başbakan C.Bayar’ı kabul eder. Bayar’ın son ziyaretidir.

6 Kasım 1938.

Kardeşi Makbule, A.İnan’ı, S.Gökçen’i kabul eder. Sevdikleriyle son görüşmesidir.

7 Kas 1938.

Karnında toplanan suyun alınması için;

“Niçin tereddüt ediyorlar, olacak olur” der.

Veda anı gelmiştir…

#tarihinkıskandığılider”

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