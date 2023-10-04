Emekliye müjdeyi verdi. Emre Ulaş hicvin kralını yaptı

Çizdiği karikatürler ile gündemde olan konuları tek karede betimleyen Emre Ulaş, emeklilerin uzun zamandır beklediği ‘Zam’ haberini resmetti.

İşte Ulaş’ın o karikatürü:

Karikatürde zam bekleyen bir emekli, “Emekliye zam ne zaman?” diye soruyor.

Dışarıdan bir ses “Hemen” diye cevap verdikten sonra, üzerinde zam yazan bir kazık emekliye saplanıyor.

Bunun üzerine emekli, “Onu biliyoruz. Maaş zammı ne zaman?” diye sorunca yine dışarıdan bir ses, “Biraz sabır” diye cevap veriyor.

Kendisine saplanan “Zam” kazığı ile giden emekli ise son olarak “Ya sabır” diyerek olay yerinden uzaklaşıyor.