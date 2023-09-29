Evdeki altınlar ortaya çıktı. Herkes sıraya girdi. Emre Ulaş mizahın babasını çizdi

Mizah ve hivcin usta ismi Emre Ulaş, iktidarın yastık altındaki altınlara diktiği gözün vatandaştaki karşılığını çizdi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Evdeki altınlar ortaya çıktı. Herkes sıraya girdi. Emre Ulaş mizahın babasını çizdi

Usta karikatürist Emre Ulaş, iktidarın göz diktiği 'yastık altındaki altınların' karikatürünü çizdi. Karikatürde vatandaşın 'yastık altında kalanları' yer aldı.

İşte Ulaş'ın o karikatürü:

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Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada finansal istikrarın güçlendirilmesi, yurt içi tasarrufların artırılması, kaynak dağılımında etkinliğin sağlanması ve finansmana erişimin artırılmasının hedeflendiği belirtildi. Toplantıda yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılmasına yönelik atılması planlanan adımlar görüşüldü.

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