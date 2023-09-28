Filenin Sultanlarının yeni yeteneği ortaya çıktı. Emre Ulaş çizdi

Mizah ve hivcin usta ismi Emre Ulaş, Filenin Sultanlarının bir yeteneğini daha karikatürize etti.

Filenin Sultanlarının yeni yeteneği ortaya çıktı. Emre Ulaş çizdi

Mizah ve hiciv ustası Emre Ulaş, Filenin Sultanlarının bir yeteneğinin daha ortaya çıkmasını karikatürize etti.

İşte Ulaş'ın o karikatürü:

whatsapp-gorsel-2023-09-28-saat-14-54-21.jpg

Karikatürde son zamanlarda sürekli kadınların yerini ve görevlerini sıralayan sözde hocalara hadlerini bildiren Filenin Sultanları yer alıyor.

Uluslararası turnuvalarda ülkemizi gururla temsil eden ve zafer üzerine zafer kazanan voleybolcu kızlarımızın; maç sonunda galibiyet kutlaması olarak “Erik Dalı” şarkısı eşliğine oynaması ile kadınlara sözde görevlerini sıralayan kişilere hadlerini bildirmesi Emre Ulaş tarafından çizildi.

Emre Ulaş’ın bu karikatürü çok ses getirecek.

İlgili Haberler
Korkudan kimsenin söylemediği karikatür çizildi. İşte o karikatür
İktidarı da muhalefeti de güldürecek karikatür. Emre Ulaş yan masanın ikramını çizdi
İki rakip takımın arkasındaki gücü çizdi. Emre Ulaş orantısız gücü hicvetti
Filenin Sultanları hiç böyle güzel çizilmemişti. Aşk olsun sana Emre Ulaş aşk olsun
Kabız entelleri bile güldürecek karikatürü Emre Ulaş çizdi
Öne Çıkanlar
Geleceğin şampiyonları İBB ile Zeytinburnu Belediyesi arasına sıkışmış durumda
Geleceğin şampiyonları İBB ile Zeytinburnu Belediyesi arasına sıkışmış durumda
Borsa’da helal şirketler listesine güncelleme geldi: 52 şirket listeden çıkarıldı 12 şirket dahil edildi
Borsa’da helal şirketler listesine güncelleme geldi: 52 şirket listeden çıkarıldı 12 şirket dahil edildi
HaberTürk'ün sabah spikeri Fırtınası. Siyah elbisesiyle reytingleri altüst etti
HaberTürk'ün sabah spikeri Fırtınası. Siyah elbisesiyle reytingleri altüst etti
Dünya şampiyonu oldu. Atatürk diye haykırdı
Dünya şampiyonu oldu. Atatürk diye haykırdı
Şansal Büyüka Arda Güler'in Real Madrid'in başına açacağı derdi 2 ay önce açıkladı
Şansal Büyüka Arda Güler'in Real Madrid'in başına açacağı derdi 2 ay önce açıkladı
Soba borcunu ödemek için su satarak para biriktiren yaşlı amcayla iş insanının duygulandıran sohbeti. Yaşasın güzel insanlar
Soba borcunu ödemek için su satarak para biriktiren yaşlı amcayla iş insanının duygulandıran sohbeti. Yaşasın güzel insanlar
Son Haberler
Parkta ölü bulunan Seda Fettahoğlu Ayşe Tolga'nın kuzeni çıktı Magazin
Parkta ölü bulunan Seda Fettahoğlu Ayşe Tolga'nın kuzeni çıktı
İstanbul'un tarihi parkı yapılaşmadan kurtuldu. İBB'nin itirazı sonuç verdi Güncel
İstanbul'un tarihi parkı yapılaşmadan kurtuldu. İBB'nin itirazı sonuç verdi
Samsun'da 3 yerden hırsızlık yapan şahıs yakalandı Güncel
Samsun'da 3 yerden hırsızlık yapan şahıs yakalandı
Konya'daki orman yangını kontrol altına alındı Güncel
Konya'daki orman yangını kontrol altına alındı
İstanbul'u sağanak vurdu. İkitelli'de arabalar suda böyle yüzdü Güncel
İstanbul'u sağanak vurdu. İkitelli'de arabalar suda böyle yüzdü
Konya’da inşaattan düşen işçi yaralandı Güncel
Konya’da inşaattan düşen işçi yaralandı
Türkiye genelinde araçlarda ‘ışık donanımları’ denetimi Güncel
Türkiye genelinde araçlarda ‘ışık donanımları’ denetimi