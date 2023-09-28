Filenin Sultanlarının yeni yeteneği ortaya çıktı. Emre Ulaş çizdi

Mizah ve hiciv ustası Emre Ulaş, Filenin Sultanlarının bir yeteneğinin daha ortaya çıkmasını karikatürize etti.
İşte Ulaş'ın o karikatürü:
Karikatürde son zamanlarda sürekli kadınların yerini ve görevlerini sıralayan sözde hocalara hadlerini bildiren Filenin Sultanları yer alıyor.
Uluslararası turnuvalarda ülkemizi gururla temsil eden ve zafer üzerine zafer kazanan voleybolcu kızlarımızın; maç sonunda galibiyet kutlaması olarak “Erik Dalı” şarkısı eşliğine oynaması ile kadınlara sözde görevlerini sıralayan kişilere hadlerini bildirmesi Emre Ulaş tarafından çizildi.
Emre Ulaş’ın bu karikatürü çok ses getirecek.
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