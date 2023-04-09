Togg dolandırıcıları kıskıvrak yakalandı

Diyarbakır Emniyeti, dolandırıcılık şebekesine yönelik 3 aylık takibinin sonucunda şebeke üyelerine operasyon yapıldı.

Dolandırıcılık şebekesine yönelik Diyarbakır, İstanbul ve Ankara’da eş zamanlı operasyon düzenlenirken aralarında örgütün elebaşı olduğu öne sürülen “Suflör” lakaplı kişinin de bulunduğu 25 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, uzun namlulu silah, 8 POS cihazı, 17 cep telefonu, çok miktarda döviz ve nakit para ele geçirildi.

DEPREM VE TOGG KREDİSİ YALANI

Şüphelilerin internetten, “faizsiz kredi”, “kolay kredi”, “hazır kredi”, “deprem kredisi” adı altında tanıtımlar yaptığı ortaya çıktı.

İnternette verilen sahte tanıtımlar üzerinden kredi başvuru formu dolduran vatandaşların, sözde “banka çağrı merkezi” tarafından aranarak kredi onay bahanesiyle şifre ve bilgileri çalındı. Şebeke tarafından bilgileri ele geçirilen vatandaşların banka hesaplarından para çekildi.

Dolandırıcılık şebekesinin yerli otomobil “Togg’a kredi” ilanı verdiği de ortaya çıktı. Sahte hatlardan kredi talebi olanları arayarak, sahte ödeme platformu oluşturup, şifrelerini alıp, vatandaşları mağdur ettikleri belirlendi.

ÖZEL EĞİTİMLİ ÜYELERLE 157 MİLYON LİRADAN FAZLA VURGUN YAPTILAR

Şüphelilerin 8 ayrı paravan şirket kurarak POS cihazlarını bu şirketler adına bankalardan aldıkları, farklı illerdeki otellerde toplantı yaparak üzerine şirket kurulacak şahısları ikna ettikleri, mağdurlarla konuşacak çağrı merkezi çalışanlarına diksiyon eğitimi ve brifing verdikleri ortaya çıktı.

Şüphelilerin hesaplarındaki toplam işlem tutarının 157 milyon 816 bin 232 lira olduğu tespit edildi.

Diyarbakır’a getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.