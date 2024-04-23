Emre Belözoğlu kötü haberi verdi. En çok Galatasaraylılar üzüldü

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Emre Belözoğlu kötü haberi verdi. En çok Galatasaraylılar üzüldü
Beşiktaş maçının ardından Emre Belözoğlu konuştu.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Beşiktaş ile 0-0 berabere kalan Ankaragücü’nde teknik direktör Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu.

"GURUR DUYUYORUM"

Daha iyi yerleri hak ettiklerini söyleyen Belözoğlu, "Öncelikle söylemem gerekiyor, bütün oyuncularla gurur duyuyorum. Bugün Beşiktaş'a net bir üstünlük kuran oyuncu grubum vardı. İnşallah finale çıkan takım oluruz. Bu takımın çok daha iyi yerleri hak ettiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

"DOMİNASYON VARDI"

Oyun olarak daha iyi olduklarını ifade eden Belözoğlu, "Oyunun galibi biziz ama bizi üzen bir skor oldu. Lige hemen döneceğiz. Ligde de kendimizi sağlam pozisyona alacak skorlara ihtiyacımız var. Bu takımın sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Taraftarlarımıza, oyuncularıma teşekkür ederim. İnşallah Morutan'ın büyük bir sakatlığı yoktur. Skor gelmedi ama oyun anlamında çok yüksek bir dominasyon vardı" dedi.

"6 AYI BULUR"

Morutan ile ilgili kötü haberi veren genç teknik adam "Tendonda bir kopma varsa o zaman altı ayı bulur. Ümit ediyorum öyle bir haber almayız. Böyle bir şey inşallah yaşamaz. Ama yaşarsa da çok iyi dönebilecek karaktere sahip bir oyuncu” sözlerini kullandı.

Morutan'ın sakatlığı sonrası eski takımı Galatasaray'dan pek çok taraftar sosyal medyadan geçmiş olsun dileklerini iletti.

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