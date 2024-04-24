Ahmet Çakar Fenerbahçe'ye kurulan tezgahı açıkladı. 'Kanalizasyon patladı' diyerek anlattı

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Ahmet Çakar Fenerbahçe'ye kurulan tezgahı açıkladı. 'Kanalizasyon patladı' diyerek anlattı
Ünlü yorumcu, eski hakem Ahmet Çakar, Sivasspor Fenerbahçe maçının VAR kayıtlarının açıklanmasının ardından flaş bir yorum yaptı.

Süper Lig'in 33. haftasında oynanan Sivasspor Fenerbahçe maçının yankıları devam ediyor.

2-2 eşitlikle sona eren mücadelede Fenerbahçe şampiyonluk yarışında ağır yara alırken, Sivasspor lehine verilen son dakika penaltısı tartışma konusu olmuştu.

Bu akşam açıklanan VAR kayıtları sonrası ünlü yorumcu, eski hakem Ahmet Çakar sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı.

Çakar, "VAR kayıtları açıklandı, kanalizasyon patladı. Penaltıyı kaleci Livakovic'e vermişler. Hakem Cihan Aydın 'Penaltı verip, kaleciye de sarı kart göstereceğim' diyor ama gösteremiyor. Çünkü penaltıdan emin değil, VAR hakemlerinin baskısıyla vermiş. Hani Djiku penaltı yapmıştı... Ah ah ah, tam tezgah" ifadesini kullandı.

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Sivasspor Fenerbahçe maçının VAR kayıtlarında hakemlerin diyaloğu şöyle:

VAR: "Kalecinin net bir teması var. Hücum oyuncusunun ayağına, şuttan sonra. Lütfen kenara gel, sana sahada inceleme öneriyorum."
Cihan Aydın: "Geliyorum incelemeye."
AVAR: "Kalecinin şuttan sonra teması olduğunu söylüyor ve sahada inceleme öneriyor penaltı için."
Cihan Aydın: "İrfan sakin, Djiku bekle. Serdar bir çekilin ya! Tamam sakin. Bakacağım bir sakin."
VAR: "Duraklatılmış görüntüde ayağa teması göreceksin. Kalecinin teması, tamam."
Cihan Aydın: "Tamam teması gördüm."
VAR: "Şimdi sana pozisyonun tekrarını göstereceğiz."
Cihan Aydın: "Normal hızda istiyorum. Bu pozisyon dikkatsiz müdahale. Penaltı ve sarı kart veriyorum."
VAR: "Onaylıyorum."

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