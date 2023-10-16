İsrail meclisinde Gazze için şok sözler: Dünya bundan hoşlanmıyorsa, hoşlanmasın

İsrail’deki muhalefet lideri Yair Lapid’den Gazze’ye yönelik saldırılarla ilgili açıklama geldi. Lapid, ”Eğer dünya bundan hoşlanmıyorsa, hoşlanmasın.” İfadelerini kullandı.

KAYNAK: İHA
İsrail meclisinde Gazze için şok sözler: Dünya bundan hoşlanmıyorsa, hoşlanmasın

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Knesset’in (İsrail meclisi) açılış oturumunda konuştu. Netanyahu, İsrail ve Hamas arasındaki çatışmaları karanlık ile aydınlık arasındaki savaşa benzeterek, "Aradan 75 yıl geçmesine rağmen bağımsızlık savaşı sona ermedi" dedi.

"Kazanacağız, çünkü buradaki varlığımız tehlikede" ifadelerini kullanan Netanyahu, Hamas'ın 7 Ekim'deki başlattığı sürpriz saldırıdan ders alındığını aktararak, "Meydana gelen felaketin nedenleri araştırılacak ve sonuç çıkarmaya başladık" dedi.

Dünyayı Hamas'ı yenmek için birleşmeye çağıran Netanyahu, Lübnan'daki Hizbullah’a ve İran'a sert uyarıda bulunarak, "İran ve Hizbullah'ı uyarıyoruz, irademizi sınamayın. Bedeli çok daha ağır olur.” dedi.

"EĞER DÜNYA BUNDAN HOŞLANMIYORSA, HOŞLANMASIN”

Netanyahu’nun ardından konuşan muhalefet lideri Yair Lapid, uluslararası baskı yapılsa bile İsrail'in Hamas'a karşı yürüttüğü operasyonları sürdüreceğini belirterek, “Zaman alacak, çok fazla güç kullanılması gerekecek. Eğer dünya bundan hoşlanmıyorsa, hoşlanmasın. Öldürülenler dünyanın çocukları değildi, bizim çocuklarımız öldürüldü” dedi.

Ülkede kurulan savaş kabinesini dışardan destekleyeceğini söyleyen Lapid, İsrail'in Hamas'ın kökünü kurutacağına dair söz vererek, "Bir terör grubunun yanında yaşamak imkansız" ifadelerini kullandı.

Özellikle Gazze sınır bölgesinde yaşayanlar için var olan gerçekliğin değişmesi gerektiğini vurgulayan Lapid, “Amacımız savaşı bitirip eski halimize dönmek değil. Amacımız savaşı kazanmak ve eskisinden daha iyi olmak. Amacımız bu meclis ile İsrail vatandaşları arasındaki güveni yeniden tesis etmek" dedi.

MECLİSTE OTURUM SİREN SESLERİYLE BÖLÜNMÜŞTÜ

Netanyahu ve Lapid’in konuşmalarının ardından Knesset’teki açılış oturumu, Gazze Şeridi’nden atılan roketler sonucu Kudüs’te yükselen siren sesleri nedeniyle yarıda kesilmişti. İsrailli milletvekilleri ve meclis personeli sığınağa inmiş, yaklaşık 40 dakikalık aranın ardından oturuma kaldığı yerden devam edilmişti.

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