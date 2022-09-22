En çok satılan iPhone 14 modeli hangisi

Apple analisti Ming-Chi Kuo tarafından hazırlanan bir raporda, iPhone 14 Pro Max'in yüksek fiyat etiketi bile alıcıları cihazı almaktan geri koymadı. Kuo, iPhone 14'ün satışa çıktığı ilk hafta sonundan sonra derlenen bir raporunda, iPhone 14 Pro Max'in toplam iPhone 14 ailesi satışlarının %30 - 35'ini oluşturduğunu ifade etti. Bu da en pahalı iPhone 14 modelinin aynı zamanda en çok satılan olduğunu ortaya çıkardı.

Kuo, Pro ve Pro Max'in bu satış dönemindeki satışların %60 - 65'ini oluşturacağını duyurdu. Analist, bunun kendi orijinal tahmininden %55 - 60'ın biraz üzerinde olduğunu da duyurdu.

İki A15 iPhone'dan biri olan iPhone 14 Plus, şu anda yalnızca ön sipariş için mevcut ve 7 Ekim'e kadar raflarda olacak. Apple satış verilerini paylaşmadığından Kuo'nun satış verilerine nasıl ulaşılacağı şu an için belli değil.