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En çok satılan iPhone 14 modeli hangisi

Apple'ın yeni çıkarılan modellerinin en çok hangisinin satıldığı ortaya çıktı. iPhone 14 modelinden hangisi daha fazla sattığını açıklayan Apple analisti Ming-Chi Kuo yayınladığı raporda iPhone 14 Pro ve Pro Max'in daha çok satıldığını duyurdu.

Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 12:35
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En çok hangi iPhone 14 modeli satıldı

En çok satılan iPhone 14 modeli hangisi
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Apple analisti Ming-Chi Kuo tarafından hazırlanan bir raporda, iPhone 14 Pro Max'in yüksek fiyat etiketi bile alıcıları cihazı almaktan geri koymadı. Kuo, iPhone 14'ün satışa çıktığı ilk hafta sonundan sonra derlenen bir raporunda, iPhone 14 Pro Max'in toplam iPhone 14 ailesi satışlarının %30 - 35'ini oluşturduğunu ifade etti. Bu da en pahalı iPhone 14 modelinin aynı zamanda en çok satılan olduğunu ortaya çıkardı.

Kuo, Pro ve Pro Max'in bu satış dönemindeki satışların %60 - 65'ini oluşturacağını duyurdu. Analist, bunun kendi orijinal tahmininden %55 - 60'ın biraz üzerinde olduğunu da duyurdu.

İki A15 iPhone'dan biri olan iPhone 14 Plus, şu anda yalnızca ön sipariş için mevcut ve 7 Ekim'e kadar raflarda olacak. Apple satış verilerini paylaşmadığından Kuo'nun satış verilerine nasıl ulaşılacağı şu an için belli değil.

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