Doğalgaz ateş pahası olunca soba satışlarında patlama oldu. Bu kış çok kara geçecek

Derinleşen ekonomik kriz vatandaşın belini bükmeye devam ediyor. Doğalgaza gelen art arda zamların ardından vatandaşlar kara kara düşünmeye başladı. Öte yandan kömür ve odun fiyatlarına da zam gelmişti.

Çaresiz kalan vatandaş çözümü sobada buldu. En son elektrik üretimi için kullanılan doğalgazın satış fiyatına yüzde 49.5, sanayide kullanılan doğalgazın satış fiyatına yüzde 50.8 ve konutlarda kullanılan doğalgazın satış fiyatına yüzde 20.4 zam yapıldı.

Milli Gazete’de yer alan bilgilere göre, 2022 yılında resmi rakamlara göre 110, bazı kuruluşların rakamlarına göre ise yüzde 200’ün üzerinde zam gelmesiyle birlikte pahalılaşan doğalgaz nedeniyle faturalardan çekinen vatandaşlar soba fiyatlarını araştırmaya başladı.

SOBA SATIŞLARI YÜZDE 80 ARTTI

Ankara Ulus’ta bulunan Sobacılar Çarşısı esnafı, soba satışlarının yüzde 80 oranında arttığını belirtti.

Dükkân çalışanlarından biri, “Fakir fukaranın yakacağı bir sobası var. Odun, çıra buluyor, yakıyor. Geçen seneye göre yüzde 80 arttı diyebiliriz. Hep binalara soba kuruyoruz. Özellikle Çankaya-Kızılay taraflarında hiç almayan yerler soba alıyor şimdi. Özellikle palet ve kuzina sobaları tercih ediyorlar. İşyerleri alıyor, evler de alıyor. Şu anda doğalgaz aldı başını gitti. Yani fakir kesimlerin hepsi soba kullanıyor. Bir binada 20 tane daire varsa 10 tanesinin sahibi gelip soba fiyatlarını soruyor. Ben buna şahidim. Yakacak fiyatları arttı, meşe tonu 7,5 milyar oldu o da arttı ama yolda odun, çıra bulan adam eve götürüp ısınıyor. Şu mevsimde ben doğalgaz yakmıyorum, soba yakıyorum. Fakir kesimdenim. Günde 20-25 tane soba satıyoruz” ifadelerini kullandı.

“SOBA ALAMAZSAM BATTANİYE İLE BU KIŞI GEÇİRECEĞİM”

Erken saatlerde soba almak için çarşıya gelen 70’li yaşlarındaki amca fiyatların artışından şikâyet ederek, “Ben emekli değilim sadece 1537 lira yaşlılık maaşım var. Onun dışında bir gelirim yok. Evim eski, doğalgaz bağlayamadık. O yüzden soba bakmaya geldim. Ama nasıl alacağın onu da bilmiyorum. Teneke soba bile çok pahalı. 400 ila 500 liralık bir param var ama soba borusu bile 50 lira olmuş. Nasıl alacağım ki, iki defa çarşıda dolandım güzel uygun fiyata bir soba bulamadım. Ben Menderes devrini de bilirim yoksulluğun böylesini hiç görmedim. Eğer soba alamazsam mecbur battaniye ile kışı geçireceğim” dedi.

EVİ DOĞALGAZLI YİNE DE SOBA ALIYOR

Rusya ve Ukrayna arasında aylardır süregelen savaş nedeniyle yaşanabilecek doğalgaz krizinden çekinen bir vatandaş ise “Evim normalde doğalgazlı ve kullanıyorum. Ancak soba kullanmaya da elverişli. Küçük bir çocuğum var. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın ne olacağı belli değil. O yüzden eğer ülkemizde doğalgaz krizi yaşanırsa tedbir olarak almayı düşünüyorum” şeklinde konuştu.

İSTANBULLULAR DOĞLGAZ PARASINI TAKSİTLE ÖDEYEBİLECEK

Yüksek gelen ve sık sık zam yapılan doğal gaz faturalarına karşı İBB kurumu İGDAŞ, abonelerine ödeme kolaylığı fırsatı sunulduğunu açıkladı. İGDAŞ’tan yapılan açıklamaya göre, yurttaşların faturalarda kredi kartına vade farksız taksit olanağından faydalanabilmesi için 15 banka ile anlaşmaya varıldı.

Anlaşmaya göre, 1 Ekim 2022- 31 Mayıs 2023 dönemini kapsayan kredi kartına taksit kampanyasında, taksit sayısı bankalara göre 2 ila 5 arasında değişecek. Halk Bankası faturalar için 5 taksit fırsatı sunarken, Yapı Kredi, İş Bankası ve Ziraat Bankası 4; Alternatifbank, Denizbank, Garanti Bankası, ING Bank, Kuveyt Türk, Odea Bank, QNB Finans Bank, TEB ve Türkiye Finans bankaları 3; Akbank, Vakıf Katılım ve Vakıfbank ise 2 taksit olanağı sunacak.