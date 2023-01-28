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Erdoğan, 6’lı masanın ‘Aday olamaz’ açıklamasına yanıt verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, adaylık tartışmalarıyla ilgili konuştu. 2018’de kronometrenin sıfırlandığını savunan Erdoğan, “Aklınız neredeydi ya?  Niye şimdiye kadar bunları söylemediniz?” dedi.

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 15:45
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Erdoğan, 6’lı masanın adaylık açıklamasına yanıt verdi

Erdoğan, 6’lı masanın ‘Aday olamaz’ açıklamasına yanıt verdi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6’lı masanın kendisiyle ilgili yaptığı “Aday olamaz” açıklamasına yanıt verdi. 2018’de kronometrenin sıfırlandığını savunan Erdoğan, “Aklınız neredeydi ya?  Niye şimdiye kadar bunları söylemediniz?” şeklinde konuştu.

Denizli’de toplu açılış töreninde konuşan Erdoğan şunları söyledi:

“Yaklaşık 3,5 yıllık aranın ardından bir hasretin ardından bir kez daha sizlerle kucaklaşmak için yarimiz, yarenimiz, yol arkadaşımız Denizli'deyiz. Denizli'yi özleşmişiz. Ama yol boyu baktım ki Denizli bizi özlemiş. Şehre ayak bastığımız andan itibaren gösterdiğiniz muhabbet, sizlerin de bizi özlediğini gösteriyor. Pensilvanya ve Kandil Destekli 4'lü çeteden bahsetmiştik. Baktılar 4 yetmiyor, sayıyı 6'ya çıkarıp masa kurdular. Masayı kurdular ama masadan bir türlü aday çıkartamadılar. Baktılar kendileri aday çıkaramıyor, bu defa bizim adaylığımıza çamur atmaya başladılar. Biz aylardır siyaset er meydanıdır, biz adayız, karşımıza kimi çıkaracaksanız çıkarın, söyleyin de er meydanında yarışalım dedik. Aday çıkaramayanlar kendi sünepeliklerini örtmek için istikameti başka alana çektiler. 4.5 yıldır Cumhurbaşkanıyım, öncesi var. Aklınız neredeydi ya?  Niye şimdiye kadar bunları söylemediniz?”

 

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Hakyemez💂‍♂️🇹🇷🇹🇷✌
28.01.2023 17:05
Bay recebim aday olsan ne yazar olmasan ne yazar yüce milletimiz 20 yıldır yaptıklarınızdan sonra Akp ve sizi sandığa gömecektir hamdolsun  
 
Halk istemefi bu sistemi inşallah kim bu hileli işin icindeyse herkes hesap verecek
28.01.2023 17:02
Sn Cumhurbaşkanı Hk bu sistemi kabul eefi muhursuz oylarla kabul ettirdiniz bu sistem meşru bile değil nasılsa gerçekler ortaya çıkacako oyları geçerli sayanda hukuk önünde cezasını çekekek  
 
ev hanımı
28.01.2023 16:57
çarşı pazar yangın yeri fahiş zamlar fahiş pahalılık 20 yılda gelinen nookta gençler işsiz ümitsiz, şimdide çıkmışlar bu gelinen noktanın sorumluluğunu kabul etmiyorlar size allah şahit asla oy yok.  
 
TÜM YORUMLAR (31)
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