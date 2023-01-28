Erdoğan, 6’lı masanın ‘Aday olamaz’ açıklamasına yanıt verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6’lı masanın kendisiyle ilgili yaptığı “Aday olamaz” açıklamasına yanıt verdi. 2018’de kronometrenin sıfırlandığını savunan Erdoğan, “Aklınız neredeydi ya? Niye şimdiye kadar bunları söylemediniz?” şeklinde konuştu.

Denizli’de toplu açılış töreninde konuşan Erdoğan şunları söyledi:

“Yaklaşık 3,5 yıllık aranın ardından bir hasretin ardından bir kez daha sizlerle kucaklaşmak için yarimiz, yarenimiz, yol arkadaşımız Denizli'deyiz. Denizli'yi özleşmişiz. Ama yol boyu baktım ki Denizli bizi özlemiş. Şehre ayak bastığımız andan itibaren gösterdiğiniz muhabbet, sizlerin de bizi özlediğini gösteriyor. Pensilvanya ve Kandil Destekli 4'lü çeteden bahsetmiştik. Baktılar 4 yetmiyor, sayıyı 6'ya çıkarıp masa kurdular. Masayı kurdular ama masadan bir türlü aday çıkartamadılar. Baktılar kendileri aday çıkaramıyor, bu defa bizim adaylığımıza çamur atmaya başladılar. Biz aylardır siyaset er meydanıdır, biz adayız, karşımıza kimi çıkaracaksanız çıkarın, söyleyin de er meydanında yarışalım dedik. Aday çıkaramayanlar kendi sünepeliklerini örtmek için istikameti başka alana çektiler. 4.5 yıldır Cumhurbaşkanıyım, öncesi var. Aklınız neredeydi ya? Niye şimdiye kadar bunları söylemediniz?”