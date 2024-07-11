Erdoğan, Biden tarafından verilen akşam yemeğine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Washington DC'de düzenlenen NATO Zirvesi çerçevesinde, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden tarafından verilen resmi yemeğe iştirak etti. Zirve kapsamında bir araya gelen devlet ve hükümet başkanları, uluslararası güvenlik meselelerini ele almak üzere toplandılar.

Erdoğan'ın ziyareti, Türkiye ile ABD arasındaki diplomatik ilişkilerin güçlendirilmesi adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Resmi akşam yemeği, iki ülke liderlerinin yanı sıra, NATO üyesi ülkelerin liderleri ve eşlerinin katılımıyla gerçekleşti.