Erdoğan, Biden tarafından verilen akşam yemeğine katıldı

Kaynak: İHA
Erdoğan, Biden tarafından verilen akşam yemeğine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Washington DC'deki NATO Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen resmi akşam yemeğine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Washington DC'de düzenlenen NATO Zirvesi çerçevesinde, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden tarafından verilen resmi yemeğe iştirak etti. Zirve kapsamında bir araya gelen devlet ve hükümet başkanları, uluslararası güvenlik meselelerini ele almak üzere toplandılar.

Erdoğan'ın ziyareti, Türkiye ile ABD arasındaki diplomatik ilişkilerin güçlendirilmesi adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Resmi akşam yemeği, iki ülke liderlerinin yanı sıra, NATO üyesi ülkelerin liderleri ve eşlerinin katılımıyla gerçekleşti.

İlgili Haberler
2024 ÖSYM takvimi: ALES/3 ne zaman?
2024 ÖSYM takvimi: ALES/3 ne zaman?
Öğretmenlik Meslek Kanunu düzenlemeye gidiyor! İlk 6 madde kabul edildi
Öğretmenlik Meslek Kanunu düzenlemeye gidiyor! İlk 6 madde kabul edildi
Kocasının kafasına demir sopayla vurarak öldürdü
Kocasının kafasına demir sopayla vurarak öldürdü
Kritik 6 özelliği ortaya çıktı. Taze domatesin tadını alacaksınız
Kritik 6 özelliği ortaya çıktı. Taze domatesin tadını alacaksınız
New York borsası kritik gün öncesi yüksek kapandı
New York borsası kritik gün öncesi yüksek kapandı
Yemek siparişi geciken küçük kız: 'Nerede kaldın açlıktan öldüm'
Yemek siparişi geciken küçük kız: 'Nerede kaldın açlıktan öldüm'
Son Haberler
İBB deniz otobüsü seferlerini genişletiyor! Gündem
İBB deniz otobüsü seferlerini genişletiyor!
2024 ÖSYM takvimi: ALES/3 ne zaman? Gündem
2024 ÖSYM takvimi: ALES/3 ne zaman?
NATO aile fotoğrafında herkes ona odaklandı: İşte dikkat çeken detay... Dünya
NATO aile fotoğrafında herkes ona odaklandı: İşte dikkat çeken detay...
Genel Kurul'da 'Suriye' ve 'Kürt' tartışması: "Suriye yönetimi bu ülkeye tehdit değildir" Gündem
Genel Kurul'da 'Suriye' ve 'Kürt' tartışması: "Suriye yönetimi bu ülkeye tehdit değildir"
Kamu memurları için sınırlama getirildi! Komisyonda kabul edildi Ekonomi
Kamu memurları için sınırlama getirildi! Komisyonda kabul edildi
Öğretmenlik Meslek Kanunu düzenlemeye gidiyor! İlk 6 madde kabul edildi Gündem
Öğretmenlik Meslek Kanunu düzenlemeye gidiyor! İlk 6 madde kabul edildi