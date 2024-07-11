Kocasının kafasına demir sopayla vurarak öldürdü

Olay, akşam saatlerinde Denizli'nin Güney ilçesine 10 kilometre mesafede bulunan Aşağıçeşme Mahallesi’nde gerçekleşti.

Aktarılan bilgilere göre 2’si kız 3 çocukları bulunan 44 yaşındaki Murat Kutludağ ile 42 yaşındaki eşi Ayşe Kutludağ arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Karı koca arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen üniversite öğrencisi olan evin en büyük oğlu F.K., kolundan bıçakla hafif biçimde yara aldı.



Oğlunun kolunun kanadığını gören anne, öfkeyle eline geçirdiği demir sopayla kocasının başına vurdu. Kanlar içinde kalan Murat Kutludağ yere yığıldı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri ise kadını gözaltına aldı. Hayatını kaybeden aramın cenazesi, adli tıp morguna kaldırıldı.