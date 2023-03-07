7 Mart 2023 Salı
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve Bahçeli'nin kendisini arayıp aramadığını açıkladı

Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve Bahçeli'nin kendisini arayıp aramadığını açıkladı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, adaylık ilanı sonrası Erdoğan ve Bahçeli tarafından aranıp aranmadığı sorusuna yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, herhangi bir telefon almadığını açıkladı.

Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı - 16:46
Takip Et

Erdoğan ve Bahçeli Kılıçdaroğlu'nu aradı mı

Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve Bahçeli'nin kendisini arayıp aramadığını açıkladı
+
Aa
-

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Cumhur İttifakı liderleri tarafından tebrik edilip edilmediği merak konusu oldu.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada CHP kürsüsüne veda ettiğini açıkladı.

Grup toplantısının ardından gazetecilerle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, gündeme dair değerlendirmede bulundu.

"HAYIR, TEBRİK TELEFONU ALMADIM"

Halk TV muhabiri Şeyma Paşayiğit, Can Coşkun'un sunduğu Haber Masası programında Kılıçdaroğlu'nun gazeteciler buluşmasında neler konuşulduğunu aktardı.

Paşayiğit, "Cumhur İttifakı ortaklarından tebrik telefonu aldınız mı?" sorusuna Kılıçdaroğlu'nun, "Hayır tebrik telefonu almadım" yanıtını verdiğini ifade etti.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Dünyada sadece 12 adet üretildi. Bu aracın birini Türk aldı fiyatı dudak uçuklattı
1
﻿Dünyada sadece 12 adet üretildi. Bu aracın birini Türk aldı fiyatı dudak uçuklattı
﻿Dünyada sadece 12 adet üretildi. Bu aracın birini Türk aldı fiyatı dudak uçuklattı
﻿Gelecek zamlar araçları otoparka çektirir. Benzin ve motorine ufukta zam göründü
2
﻿Gelecek zamlar araçları otoparka çektirir. Benzin ve motorine ufukta zam göründü
﻿Gelecek zamlar araçları otoparka çektirir. Benzin ve motorine ufukta zam göründü
﻿Tuğba Ekinci'den görülmemiş seçim vaadi. ''Parti kuruyorum'' dedi
3
﻿Tuğba Ekinci'den görülmemiş seçim vaadi. ''Parti kuruyorum'' dedi
﻿Tuğba Ekinci'den görülmemiş seçim vaadi. ''Parti kuruyorum'' dedi
﻿Sözcü TV'den ayrılan Yılmaz Özdil'den ilk açıklama
4
﻿Sözcü TV'den ayrılan Yılmaz Özdil'den ilk açıklama
﻿Sözcü TV'den ayrılan Yılmaz Özdil'den ilk açıklama
﻿İstanbul'un burnunun dibinde Çorlu'da deprem
5
﻿İstanbul'un burnunun dibinde Çorlu'da deprem
﻿İstanbul'un burnunun dibinde Çorlu'da deprem
﻿Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilanının ardından Babacan'dan ilk açıklama: Birleşe birleşe kazanacağız
6
﻿Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilanının ardından Babacan'dan ilk açıklama: Birleşe birleşe kazanacağız
﻿Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilanının ardından Babacan'dan ilk açıklama: Birleşe birleşe kazanacağız
﻿Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olmasına AKP'den ilk tepki
7
﻿Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olmasına AKP'den ilk tepki
﻿Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olmasına AKP'den ilk tepki
﻿Brunei Sultanı Waddaulah Anıtkabir'i ziyaret etti
﻿Brunei Sultanı Waddaulah Anıtkabir'i ziyaret etti
﻿Brunei Sultanı Waddaulah Anıtkabir'i ziyaret etti
﻿Rüyada kuşak görmek neye işaret? Rüyada kuşak görmek ne demek?
﻿Rüyada kuşak görmek neye işaret? Rüyada kuşak görmek ne demek?
﻿Rüyada kuşak görmek neye işaret? Rüyada kuşak görmek ne demek?
﻿Deprem enkazın döküldüğü dere moloz dağına dönüştü
﻿Deprem enkazın döküldüğü dere moloz dağına dönüştü
﻿Deprem enkazın döküldüğü dere moloz dağına dönüştü
﻿İtalya'da hava kuvvetlerine ait iki eğitim uçağı çarpıştı: 2 ölü
﻿İtalya'da hava kuvvetlerine ait iki eğitim uçağı çarpıştı: 2 ölü
﻿İtalya'da hava kuvvetlerine ait iki eğitim uçağı çarpıştı: 2 ölü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.