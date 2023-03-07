Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve Bahçeli'nin kendisini arayıp aramadığını açıkladı

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Cumhur İttifakı liderleri tarafından tebrik edilip edilmediği merak konusu oldu.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada CHP kürsüsüne veda ettiğini açıkladı.

Grup toplantısının ardından gazetecilerle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, gündeme dair değerlendirmede bulundu.

"HAYIR, TEBRİK TELEFONU ALMADIM"

Halk TV muhabiri Şeyma Paşayiğit, Can Coşkun'un sunduğu Haber Masası programında Kılıçdaroğlu'nun gazeteciler buluşmasında neler konuşulduğunu aktardı.

Paşayiğit, "Cumhur İttifakı ortaklarından tebrik telefonu aldınız mı?" sorusuna Kılıçdaroğlu'nun, "Hayır tebrik telefonu almadım" yanıtını verdiğini ifade etti.