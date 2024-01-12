Erdoğan ve MİT töreni fotoğrafları

Millî İstihbarat Teşkilatı’na ait TIR’lar ile Libya’da hayatlarını kaybedenlerin adlarının açıklanmasını dün gibi hatırlıyoruz ama hafıza tazelemekte yarar var.

Önce MİT’e ait olduğu iddia edilen TIR’lar konusunu anımsayalım.

1 Ocak 2014'te Hatay'ın Kırıkhan ilçesi ve 19 Ocak 2014'te Adana'nın Ceyhan ilçesinde, Millî İstihbarat Teşkilatı'na ait olduğu ve içinde Suriye'ye gitmek üzere askerî mühimmat bulunduğu TIR'lar hakkında şu açıklamalar yapılmıştı:

Dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu dedi ki;

"Vallahi o TIR’lar Türkmenlere gidiyordu."

Bölgede Türkmenler ile temas halinde olan AKP milletvekili Tuğrul Türkeş ise şöyle dedi:

"Vallahi de billahi de o silahlar Türkmenlere gitmiyordu."

AKP dış ilişkilerden sorumlu başkan yardımcısı Yasin Aktay ise TIR’larda silah bulunduğunu ima ederek dedi ki;

“Bu silahlar IŞİD'le karşı mücadele eden Özgür Suriye Ordusu'na gitti…”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dedi ki;

"MİT TIR’ları AKP'nin elinde patlamıştır. TIR’larla silah taşınması bir ihanettir. AKP iktidarı silah kaçakçılarının aparatı haline geldi.”

Açılan davalarda haber yapan gazeteciler ve TIR’ları durduranlar hakkında davalar açıldı, mahkûmiyetler verildi.

Libya konusunu da anımsayalım.

Gazeteciler Murat Ağırel, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu ve Hülya Kılıç hakkında Libya’da şehit olan MİT mensuplarının kimliklerinin açıklanması nedeniyle açılan davalarda mahkûmiyet kararları verildi.

Bir de Kozmik Oda’nın FETÖ’cülere açılması talimatını dönemin Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’a veren Erdoğan’ın sorumluluğunu unutmayalım.

Şimdi gelelim günümüze,

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millî İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) 97. kuruluş yıldönümü etkinliklerine katıldı.

Erdoğan'ın etkinlikte yaptığı konuşma sırasında salonda çekilen fotoğraflar, sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Fotoğraflarda MİT mensuplarının, salondaki tüm katılımcıların yüzleri görüldü.

Bir süre sonra paylaşımda düzenleme yapılarak bu fotoğraflar kaldırıldı.

Şimdi sorular şunlar:

MİT mensuplarının fotoğraflarını yayınlamak suç değil mi?

MİT’in 97’nci kuruluş gününde yayınlanan MİT mensuplarının fotoğraflarının sorumlusu kim?

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuk olduğuna göre;

Sorumlu MİT Başkanı mı?

Yoksa İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun mu?

Bakalım MİT bu fotoğraflarla kimlikleri yayınlanan mensupları hakkında Ankara Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusu yapacak mı?

Yoksa AKP iktidarının her yaptığı her zamanki gibi yanlarına kâr mı kalacak?