Erdoğan ve Öcalan ile seçim entrikası

Saray entrikaları 650 yıllık Osmanlı döneminde çok yaygın kullanılırdı.

Günümüzde de saray entrikaları 21 yıllık AKP iktidarının vazgeçilmez yöntemi oldu.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 Mayıs’ta yapılan İstanbul mitinginde, cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na, PKK görüntüleri ve terörist başı Murat Karayılan’ın eklendiği videoyu oynatarak şunları söylemişti:

-“Omuz omuza bu PKK’lılarla beraber yürüyor. Benim yerli ve millî vatandaşım bunlara oy verir mi? Bak, bu çok önemli.

Kılıçdaroğlu arkasına terör örgütünün başındaki adamı alıyor ‘Haydi’ diyor, o da ‘Haydi’ diyor…”

Cumhuriyet tarihinde eşi benzeri olmayan bu saray entrikası Hürriyet yazarı Abdülkadir tarafından safça sorulunca Erdoğan bu entrikayı şöyle ikrar etti:

-“Kılıçdaroğlu’nun Kandil’dekilerle video çekimleri var. Bunları yayınladılar. ‘Haydi, haydi’ türü. Ama montaj, ama şu, ama bu…”

Erdoğan bu entrika bu kumpas bu sahte video ile zirve yaparak milleti kandırıp seçim kazandı.

31 Mart Yerel Seçimi için de sarayda yeni entrikalar planlanıyor.

Bunlardan bir tanesi İstanbul’da belediye otobüsü kumpası olarak belgelenerek ortaya çıkartıldı.

CHP lideri Özgür Özel, Erdoğan ve Devlet Bahçeli’yi üç kez, üst üste nasıl tanımladı hatırlayın:

-“Bunlar kötü insanlar…”

Kötü insan ne yapar? Kötülük…

Siyasette de kötülük saray entrikaları ve kumpaslarıyla yapılıyor.

31 Mart Yerel Seçimi için sarayda yeni bir entrika devreye alındı.

Teröristbaşı Abdullah Öcalan ile temas…

Meclis’te olan DEM milletvekillerinin önemli bir kısmı Öcalan kontenjanından seçildi.

Kulis bilgilerine göre; Öcalan ve DEM ile temasta olan sarayın iki şifahi önerisi var:

Ankara ve İstanbul başta büyükşehir belediye başkanlıklarında DEM’in aday çıkarmaması.

Karşılığında Doğu ve Güneydoğu’da seçilecek DEM’li başkanların görevden alınıp kayyum atanmayacağı güvencesi.

Bu şifahi öneriye karşın DEM de tedbirli davranıyor.

Sarayın her türlü entrika ve kumpas yapacağını bilen DEM şu talepte bulunuyor;

-“Anlaşmayı yazılı yapalım…”

Henüz saray bu teklife onay vermedi ama bu vermeyeceği anlamına da gelmez.

Siyasette 24 saatte neler değişir neler.

Erdoğan’ın adayı Murat Kurum’un İstanbullularda heyecan yaratmadığı da net şekilde ortaya çıktı.

TOKİ rezaletlerine gelince;

Kurum’un kurumsal kara lekesi oldu.

Erdoğan da Kurum’u seçtirebilmek için DEM’e muhtaç oldu

Saray ve DEM; İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş başta CHP’li belediyelere yönelik bu entrika ve kumpas için bakalım anlaşacaklar mı?

Unutmayalım ki CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e gittiği şehit cenazesinde de hiç utanmadan hiç sıkılmadan kumpas kurdular.

Bakalım saray kumpas ve entrikalarında daha neler yapacaklar neler?

Allah hepimizi kötülerden ve kötülüklerden korusun. Âmin…