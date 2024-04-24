Ertuğrul Doğan'dan Mehmet Ali Yılmaz için taziye mesajı

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan vefat eden eski Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı, Trabzonspor Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz için bir mesaj paylaştı.

Ertuğrul Doğan bordo-mavililerin resmi sosyal medya hesaplarından yayınladığı mesajda, "Kulübümüzün en uzun süreli başkanlığını yapan, bu sürede sayısız başarılara imza atarak gönüllerde taht kuran değerli büyüğümüzün yeri asla dolmayacaktır. Bakanlığı döneminde Türk futbolunun gelişimi için cesur adımlar atan ve Türkiye Futbol Federasyonunu özerk yapıya kavuşturarak her anlamda örnek olan Onursal Başkanımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyorum. Ruhu şad olsun" dedi.