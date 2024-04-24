Mehmet Ali Yılmaz son röportajında Ali Koç için 'delikanlı çocuk' demişti. Trabzon'daki olaylara üzülmüştü

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Mehmet Ali Yılmaz son röportajında Ali Koç için 'delikanlı çocuk' demişti. Trabzon'daki olaylara üzülmüştü
Mehmet Ali Yılmaz'ın vefatı sonrası verdiği son röportajda söyledikleri yeniden gündem oldu.

Bir dönemin Spordan Sorumlu Devlet Bakanı, Trabzonspor'un efsane başkanı Mehmet Ali Yılmaz'ın ani ölümü siyaset ve spor camiasında derin bir üzüntüye neden oldu.

Beşiktaş'taki evinde kızı tarafından ölü bulunan Mehmet Ali Yılmaz'ın son röportajında söyledikleri yeniden gündem oldu.

Trabzonspor Fenerbahçe arasında 22 Mart'ta oynanan olaylı maçın ardından Karadeniz gazetesine verdiği röportajda duyduğu üzüntüyü dile getiren Mehmet Ali Yılmaz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç için de övgü dolu sözler sarf etmişti.

Mehmet Ali Yılmaz, "Fenerbahçe'nin başkanı olan delikanlı adam Ali Koç, hiç sesini çıkartmadı. Tanıdığım için biliyorum; çok yiğit, delikanlı bir çocuktur. Zaten 30 puan fark var, böyle abartmanın alemi ne?" ifadesini kullanmıştı.

Trabzonspor taraftarına da seslenen Mehmet Ali Yılmaz, "Çok bozuldum, çok üzüldüm. Bu bize hiç yakışmadı, hazır şekilde stada gelmek bir organizasyondur. Bunu yapanlar cezasız kalmamalı. Trabzon'da niye böyle provokasyon için sahaya geliyorlar? Her dakika şişe doldurdular sahayı! Güvenlik zafiyeti bir, giriş zafiyeti iki, önceden planlanma üç. Ne yapmaya çalıştılar?" demişti.

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