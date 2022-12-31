Saray erken seçimde kararını verdi. İşte tarih

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun kulislerden aktardığı bilgiye göre toplantıda, 2023 seçim takvimi ele alındı. Buna göre, daha önce 18 Haziran 2023 olarak açıklanan seçimin, 14 Mayıs ya da öncesine alınmasının değerlendirildiği ileri sürülüyor.



GEREKÇE SIKIŞIKLIK

14 Mayıs ve öncesine yönelik olası kararın, 2023’teki Kurban Bayramı ve üniversite sınavı tarihleri nedeniyle alınacağı iddia ediliyor. Kurban Bayramı tatili 29 Haziran-2 Temmuz tarihlerine denk geldiği belirtiliyor. Bu tarihler öncesinde “yurttaşların hac vazifesini yerine getirmek isteyeceği, seçimlerin 18 Haziran’da yapılması durumunda Hacca gidecek yurttaşların oy veremeyeceği” dillendiriliyor. Aynı tarihlerde üniversiteye giriş sınavlarının da yapılacağına işaret edilirken seçimler için en uygun tarihin 14 Mayıs “ya da öncesi olduğu” kaydediliyor. Ancak her iki partinin kurmayları da 14 Mayıs’ta yapılacak bir seçim için “daha büyük bir ihtimal” değerlendirmesini yapıyor.



KARAR GEREKİYOR

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine göre, seçimlerin öne alınması ya da “erken seçim” için Erdoğan’ın karar alması ya da Meclis’ten 5’te 3 çoğunluk gerekiyor. Bu durumda TBMM’den “seçimlerin öne çekilmesi” için en az 360 milletvekilinin desteğine ihtiyaç duyuluyor. Cumhur İttifakı’nın seçimleri öne çekmek için muhalefetin desteğine ihtiyacı bulunuyor. Ancak muhalefet bloku, 6 Nisan ve sonrasında yapılacak bir “öne çekilmiş seçime” karşı olduğunu açıkladı. Bu nedenle “seçim kararını Erdoğan’ın karar alacağı” ileri sürülüyor.



‘YENİ YASA UYGULANACAK’

İktidar blokunun hazırladığı, yüzde 7 seçim barajı ve “ittifak içinde yer alan her bir partinin o seçim çevresinde almış olduğu oy sayısının dikkate alınmasını” öngören yeni Seçim Yasası, TBMM’de kabul edilerek yasalaştı ve 6 Nisan 2022’de Resmi Gazete’de yayımlandı. Yasa, 6 Nisan 2023 sonrası yapılacak olan seçimlerde uygulanabilecek. Muhalefet kanadı, “6 Nisan ve öncesinde yapılacak öne çekilmiş seçime ‘evet diyeceklerini’” belirtirken, iktidar bloku ise seçime yeni yasayla gidilmesinde ısrarcı. İktidar kanadında yeni yasanın uygulanması için “en uygun tarihin 14 Mayıs olduğuna” işaret ediliyor.



‘SEÇİLEMEZ TEZİ ORTADAN KALKAR’

Erdoğan’ın “öne alınmış seçim kararı” alması durumunda siyasette tartışılan “Anayasa hükmü gereği Erdoğan 2023’te aday olamaz” tartışmasının da son bulacağına dikkat çekiliyor. “Seçimlerin öne çekilmesi durumunda Erdoğan’ın adaylığının önünde bir engel bulunmayacağı, muhalefetin de bu tezinin böylelikle rafa kalkacağı” değerlendiriliyor.



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