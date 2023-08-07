Türk rock müziğinin efsanevi ismi Erkin Koray uzun süredir yaşadığı Kanada’nın Toronto kentinde hayata veda etti. Usta ismin şarkıları Google arama motorunda araştırılıyor. Peki, Erkin Koray neden öldü? Erkin Koray’ın en sevilen şarkıları

Erkin Koray, uzun süredir yaşadığı Kanada’nın Toronto şehrinde hastaneye kaldırılmıştı. Akciğeriyle ilgili rahatsızlıklarının yanı sıra yaşlılığa bağlı sağlık sorunlarıyla da savaşan Erkin Koray’dan akşam saatlerinde üzen haber geldi. Usta sanatçı hayatını kaybetti.

ERKİN KORAY’IN EN SEVİLEN ŞARKILARI

Erkin Koray – Mesafeler

Erkin Koray - Aşkımız Bitecek

Erkin Koray- Fesuphanallah

Erkin Koray - Arap Saçı

Erkin Koray – Sandalcı

Erkin Koray - Öyle Bir Geçer Zaman Ki

Erkin Koray - İlla Ki

Erkin Koray – Çöpçüler

Erkin Koray - Çukulatam Benim

Erkin Koray - Hay-Yam-Yam

Erkin Koray - Tamam Artık

Erkin Koray - Gün Ola Harman Ola

ERKİN KORAY ALBÜMLERİ

1974: Elektronik Türküler

1977: Erkin Koray Tutkusu 3

1982: Benden Sana

1983: İllâ ki

1985: Ceylan

1986: Gaddar

1987: Çukulatam Benim

1989: Hay Yam Yam

1990: Tamam Artık

1996: Gün Ola Harman Ola

1999: Devlerin Nefesi

ERKİN KORAY 45’LİKLERİ

1962: Bir Eylül Akşamı / It’s So Long (solo)

1966: Balla Balla / You've Got To Hide Your Love Away / Watcha Gonna Do About It / Its All Over Now (solo)

1967: Kızları Da Alın Askere / Aşk Oyunu (Erkin Koray Dörtlüsü)

1967: Anma Arkadaş / Anadolu'da Sevdim (Erkin Koray Dörtlüsü)

1968: Meçhul / Çiçek Dağı (Erkin Koray Dörtlüsü)

1968: Hop Hop Gelsin / Çiçek Dağı (Erkin Koray Dörtlüsü)

1969: Aşka Dönüyorum / Yine Yalnızım (Haramiler)

1969: Sana Bir Şeyler Olmuş (Bir Na Na Na Şarkısı) / Seni Her Gördüğümde (Yeraltı Dörtlüsü)

1970: Belki Bir Gün Anlarsın / Nihansın Dideden (Yeraltı Dörtlüsü)

1970: İstemem / Köprüden Geçti Gelin (Yeraltı Dörtlüsü)

1970: Kendim Ettim Kendim Buldum / Aşkımız Bitecek (Yeraltı Dörtlüsü)

1970: Meçhul / Ve (Yeraltı Dörtlüsü)

1970: Gel Bak Ne Söylicem / Gün Doğmuyor (Yeraltı Dörtlüsü)

1971: Senden Ayrı / Bu Sana Son Mektubum (Yeraltı Dörtlüsü)

1971: Kıskanırım / İlahi Morluk (Yeraltı Dörtlüsü)

1971: Yağmur / Aşka İnanmıyorum (Süpergrup)

1972: Sen Yoksun Diye / Goca Dünya (Süpergrup)

1972: Hor Görme Garibi / Züleyha (Ter)

1973: Mesafeler / Silinmeyen Hatıralar (Solo)

1974: Şaşkın / Eyvah

1974: Krallar / Dost Acı Söyler

1974: Feshupanallah / Komşu Kızı

1975: Estarabim / Sevince

1976: Arap Saçı / Tımbıllı

1976: Gönül Salıncağı / Hayat Bir Teselli

1976: Cümbür Cemaat / Sevdiğim

1977: Düşünüş / Hadi Hadi Ordan

1977: Sanma / Olmayınca Olmuyor (Erkin Koray Tutkusu)

ERKİN KORAY TOPLAMA ALBÜMLER

1973: Erkin Koray

1976: Erkin Koray 2

1986: Aşkımız Bitecek

1990: İşte Barış İşte Erkin - (Toplam 20 şarkının yer aldığı albümde 10 şarkı Barış Manço'ya, diğer 10 şarkıda Erkin Koray'a ait)

1991: Tek Başına Konser

1991: Dünden Esintiler 1

1991: Dünden Esintiler 2 – Ceylan / Çöpçüler

1991: Dünden Esintiler 3 – Fesüpanallah

1991: Dünden Esintiler 4 – Benden Sana

1991: Dünden Esintiler 5 – İlla Ki

1991: The Best of Erkin Koray

1993: Erkin Koray

1993: Erkin Koray Vol.1

1993: Erkin Koray Vol.2

1995: Electric Turk

1999: Erkin Koray - DOLP Shadoks Music

2011: Meçhul: Singles & Rarities

2013: Arap Saçı

2014: Collection

2014: Gönül Salıncağı

2015: Classics