Türk rock müziğinin efsanevi ismi Erkin Koray uzun süredir yaşadığı Kanada’nın Toronto kentinde hayata veda etti. Usta ismin şarkıları Google arama motorunda araştırılıyor. Peki, Erkin Koray neden öldü? Erkin Koray’ın en sevilen şarkıları
Erkin Koray, uzun süredir yaşadığı Kanada’nın Toronto şehrinde hastaneye kaldırılmıştı. Akciğeriyle ilgili rahatsızlıklarının yanı sıra yaşlılığa bağlı sağlık sorunlarıyla da savaşan Erkin Koray’dan akşam saatlerinde üzen haber geldi. Usta sanatçı hayatını kaybetti.
ERKİN KORAY’IN EN SEVİLEN ŞARKILARI
Erkin Koray – Mesafeler
Erkin Koray - Aşkımız Bitecek
Erkin Koray- Fesuphanallah
Erkin Koray - Arap Saçı
Erkin Koray – Sandalcı
Erkin Koray - Öyle Bir Geçer Zaman Ki
Erkin Koray - İlla Ki
Erkin Koray – Çöpçüler
Erkin Koray - Çukulatam Benim
Erkin Koray - Hay-Yam-Yam
Erkin Koray - Tamam Artık
Erkin Koray - Gün Ola Harman Ola
ERKİN KORAY ALBÜMLERİ
1974: Elektronik Türküler
1977: Erkin Koray Tutkusu 3
1982: Benden Sana
1983: İllâ ki
1985: Ceylan
1986: Gaddar
1987: Çukulatam Benim
1989: Hay Yam Yam
1990: Tamam Artık
1996: Gün Ola Harman Ola
1999: Devlerin Nefesi
ERKİN KORAY 45’LİKLERİ
1962: Bir Eylül Akşamı / It’s So Long (solo)
1966: Balla Balla / You've Got To Hide Your Love Away / Watcha Gonna Do About It / Its All Over Now (solo)
1967: Kızları Da Alın Askere / Aşk Oyunu (Erkin Koray Dörtlüsü)
1967: Anma Arkadaş / Anadolu'da Sevdim (Erkin Koray Dörtlüsü)
1968: Meçhul / Çiçek Dağı (Erkin Koray Dörtlüsü)
1968: Hop Hop Gelsin / Çiçek Dağı (Erkin Koray Dörtlüsü)
1969: Aşka Dönüyorum / Yine Yalnızım (Haramiler)
1969: Sana Bir Şeyler Olmuş (Bir Na Na Na Şarkısı) / Seni Her Gördüğümde (Yeraltı Dörtlüsü)
1970: Belki Bir Gün Anlarsın / Nihansın Dideden (Yeraltı Dörtlüsü)
1970: İstemem / Köprüden Geçti Gelin (Yeraltı Dörtlüsü)
1970: Kendim Ettim Kendim Buldum / Aşkımız Bitecek (Yeraltı Dörtlüsü)
1970: Meçhul / Ve (Yeraltı Dörtlüsü)
1970: Gel Bak Ne Söylicem / Gün Doğmuyor (Yeraltı Dörtlüsü)
1971: Senden Ayrı / Bu Sana Son Mektubum (Yeraltı Dörtlüsü)
1971: Kıskanırım / İlahi Morluk (Yeraltı Dörtlüsü)
1971: Yağmur / Aşka İnanmıyorum (Süpergrup)
1972: Sen Yoksun Diye / Goca Dünya (Süpergrup)
1972: Hor Görme Garibi / Züleyha (Ter)
1973: Mesafeler / Silinmeyen Hatıralar (Solo)
1974: Şaşkın / Eyvah
1974: Krallar / Dost Acı Söyler
1974: Feshupanallah / Komşu Kızı
1975: Estarabim / Sevince
1976: Arap Saçı / Tımbıllı
1976: Gönül Salıncağı / Hayat Bir Teselli
1976: Cümbür Cemaat / Sevdiğim
1977: Düşünüş / Hadi Hadi Ordan
1977: Sanma / Olmayınca Olmuyor (Erkin Koray Tutkusu)
ERKİN KORAY TOPLAMA ALBÜMLER
1973: Erkin Koray
1976: Erkin Koray 2
1986: Aşkımız Bitecek
1990: İşte Barış İşte Erkin - (Toplam 20 şarkının yer aldığı albümde 10 şarkı Barış Manço'ya, diğer 10 şarkıda Erkin Koray'a ait)
1991: Tek Başına Konser
1991: Dünden Esintiler 1
1991: Dünden Esintiler 2 – Ceylan / Çöpçüler
1991: Dünden Esintiler 3 – Fesüpanallah
1991: Dünden Esintiler 4 – Benden Sana
1991: Dünden Esintiler 5 – İlla Ki
1991: The Best of Erkin Koray
1993: Erkin Koray
1993: Erkin Koray Vol.1
1993: Erkin Koray Vol.2
1995: Electric Turk
1999: Erkin Koray - DOLP Shadoks Music
2011: Meçhul: Singles & Rarities
2013: Arap Saçı
2014: Collection
2014: Gönül Salıncağı
2015: Classics