Hababam Sınıfı'nın şarkılarında yaşayan bir kişi kaldı

Hababam Sınıfı 1975 yılında ilk olarak çekildiğinde filmin müziğini Melih Kibar besteledi. İşte bu müzik bütün Hababam Sınıfı versiyonlarının ana teması oldu. Bu tema daha sonra birçok televizyon programında da kullanılarak dillere destan oldu.

Hababam Sınıfı'nın mezuniyet günlerinde ya da babacan Mahmut Hoca'nın öğrencilerine duygusal bir konuşma yaptığı sahnelerde hüzünlü bir müzik çalar... Çocukluğumuzdan beri hafızalarımızdan silinmeyen bu hüzünlü, yürek burkan müzik artık cep telefonlarının melodilerinde çalıyor.

Ertem Eğilmez'in Hababam Sınıfı serisindeki vazgeçilmez müsamere sahnelerinde, oyuncular o günlerin en ünlü şarkılarını kendi sesleriyle söylüyorlardı. Seyyal Taner’in Son Verdim Kalbimin İşine’si, Beyaz Kelebekler'in Sen Gidince’si, Güzin ile Baha’nın “Ateş Böceğim” diye bilinen Gençlik Başımda Duman’ı, Erkin Koray’ın Esterabim’i, Erol Evgin’in “Ah Bu Hayat Çekilmez” sözleriyle hatırlanan Sevdan Olmasa’sı, Uğur Akdora’nın "Neler Oluyor Hayatta" diye başlayan Hayırdır İnşallah’ı Adile Naşit, Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Tarık Akan ve diğer oyuncuların sesinden hafızalara kazındı.

Erol Evgin'in 1977 yılında yayınlanan 'İşte Öyle Bir Şey' adlı stüdyo albümündeki 'Sevdan Olmasa' da Hababam Sınıfı Tatilde filminde kullanılmıştı. ‘Sevdan Olmasa’nın sözleri Çiğdem Talu'ya, müzikleri ise Melih Kibar'a ait.

Erol Evgin - Sevdan Olmasa (Ah Bu Hayat Çekilmez)

Bende bu cehennem gibi yürek olmasa

Hem de deli rüzgâr gibi hasret olmasa

Birde cana can katan o sevdan olmasa

Birde cana can katan o sevdan olmasa



Bende bitip tükenmeyen umut olmasa

Ferhat'ın dağları delen sabrı olmasa

Birde cana can katan o sevdan olmasa

Birde cana can katan o sevdan olmasa



Gönlümde bu dinmek bilmez sızı olmasa

Gözlerimde gözlerinin izi olmasa

Birde cana can katan o sevdan olmasa

Birde cana can katan o sevdan olmasa



Ah bu hayat çekilmez ah bu hayat çekilmez

Sen olmasan canım ah bu çile çekilmez