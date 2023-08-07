İşte Hababam Sınıfı'nda kullanılan Erkin Koray şarkıları. Erkin Koray ile Hababam sınıfı bir kez daha öldü.

Türk rock müziğinin dev ismi Erkin Koray'ın ölümü müzik dünyasını ve sevenlerini yasa boğdu. Kendine has tarzı ve müziği ile milyonlarca hayranına seslenen sanatçı, Rıfat Ilgaz’ın unutulmaz eseri eseri ‘Hababam Sınıfı’ ile özdeşleşen şarkıları ile de hafızalara kazındı.
FESUPANALLAH NASIL YAZILDI.
1970 yılında Weily Weily adlı eser piyasaya çıktı. Romeo Lahoud eserin söz yazarı ve bestecisidir. Eserde ayrıca ortak besteci olarak Issam Rajji yer almaktadır.
1974 yılında Erkin Koray, Weily Weily'nin bestesi üzerine Türkçe söz yazdı ve “Fesuphanallah” ismiyle yayınlandı. Şarkı daha sonra Hababam Sınıfı filmlerinde kullanıldı.
Fesuphanallah
Arkası gelmez dertlerimin, bıktım illallah
Arkası gelmez dertlerimin, bıktım illallah
Biri biterken öbürü de başlar, vermesin Allah
Biri biterken öbürü de başlar, vermesin Allah
Böyle gelmiş, böyle gidecek, korkarım vallah'
Böyle gelmiş, böyle gidecek, korkarım vallah'
Yok mu çaresi, dostlar? Fesüphanallah
Yok mu çaresi, dostlar? Fesüphanallah
(Ay)
Âlemin keyfi yerinde yine maşallah
Âlemin keyfi yerinde yine maşallah
Bize de bir gün kader güler, güler inşallah
Bize de bir gün kader güler, güler inşallah
Böyle gelmiş, böyle gidecek, korkarım vallah'
Böyle gelmiş, böyle gidecek, korkarım vallah'
Yok mu çaresi, dostlar? Fesüphanallah
Yok mu çaresi, dostlar? Fesüphanallah
(Ay, ay)
Estarabim
Çok memleketler gezdim
Neler gördüm, görmedim
Çok memleketler gezdim
Neler gördüm, görmedim
Şu kocaman dünyada
Senin gibi görmedim
Şu kocaman dünyada
Senin gibi görmedim
Böyle bir yar istemem
İstesem de istemem
Böylebir yar istemem
İstesem de istemem
Güller bitti dilimde
Nasıl diyeyim bilmem
Güller bitti dilimde
Nasıl diyeyim bilmem
Estarabim, estarabim
Sağdan, soldan estarabim
Estarabim, estarabim
Sağdan, soldan estarabim
(A ho, a ho, a ho, a ho, a ho)
Ateş olmayan yerde
Duman tütmezmiş derler
Ateş olmayan yerde
Duman tütmezmiş derler
Zaman zaman halini
Bir görseler gülerler
Zaman zaman halini
Bir görseler gülerler
Böyle bir yar istemem
İstesem de istemem
Böyle bir yar istemem
İstesem de istemem
Güller bitti dilimde
Nasıl diyeyim bilmem
Güller bitti dilimde
Nasıl diyeyim bilmem
Estarabim, estarabim
Sağdan, soldan estarabim
Estarabim, estarabim
Sağdan, soldan estarabim
(A ho, a ho, a ho, a ho, a ho)
Böyle bir yar istemem
İstesem de istemem
Böyle bir yar istemem
İstesem de istemem
Güller bitti dilimde
Güller bitti dilimde
Estarabim, estarabim
Sağdan, soldan estarabim
Estarabim, estarabim
Sağdan, soldan estarabim
Estarabim, estarabim
Sağdan, soldan estarabim
Estarabim, estarabim
Sağdan, soldan estarabim
Estarabim, estarabim
Sağdan, soldan estarabim
Estarabim, estarabim
Sağdan, soldan estarabim