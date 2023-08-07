İşte Hababam Sınıfı'nda kullanılan Erkin Koray şarkıları. Erkin Koray ile Hababam sınıfı bir kez daha öldü.

Türk rock müziğinin dev ismi Erkin Koray'ın ölümü müzik dünyasını ve sevenlerini yasa boğdu. Kendine has tarzı ve müziği ile milyonlarca hayranına seslenen sanatçı, Rıfat Ilgaz’ın unutulmaz eseri eseri ‘Hababam Sınıfı’ ile özdeşleşen şarkıları ile de hafızalara kazındı.

FESUPANALLAH NASIL YAZILDI.

1970 yılında Weily Weily adlı eser piyasaya çıktı. Romeo Lahoud eserin söz yazarı ve bestecisidir. Eserde ayrıca ortak besteci olarak Issam Rajji yer almaktadır.

1974 yılında Erkin Koray, Weily Weily'nin bestesi üzerine Türkçe söz yazdı ve “Fesuphanallah” ismiyle yayınlandı. Şarkı daha sonra Hababam Sınıfı filmlerinde kullanıldı.

Fesuphanallah

Arkası gelmez dertlerimin, bıktım illallah

Arkası gelmez dertlerimin, bıktım illallah

Biri biterken öbürü de başlar, vermesin Allah

Biri biterken öbürü de başlar, vermesin Allah

Böyle gelmiş, böyle gidecek, korkarım vallah'

Böyle gelmiş, böyle gidecek, korkarım vallah'

Yok mu çaresi, dostlar? Fesüphanallah

Yok mu çaresi, dostlar? Fesüphanallah

(Ay)

Âlemin keyfi yerinde yine maşallah

Âlemin keyfi yerinde yine maşallah

Bize de bir gün kader güler, güler inşallah

Bize de bir gün kader güler, güler inşallah

Böyle gelmiş, böyle gidecek, korkarım vallah'

Böyle gelmiş, böyle gidecek, korkarım vallah'

Yok mu çaresi, dostlar? Fesüphanallah

Yok mu çaresi, dostlar? Fesüphanallah

(Ay, ay)



Estarabim



Çok memleketler gezdim

Neler gördüm, görmedim

Çok memleketler gezdim

Neler gördüm, görmedim

Şu kocaman dünyada

Senin gibi görmedim

Şu kocaman dünyada

Senin gibi görmedim

Böyle bir yar istemem

İstesem de istemem

Böylebir yar istemem

İstesem de istemem

Güller bitti dilimde

Nasıl diyeyim bilmem

Güller bitti dilimde

Nasıl diyeyim bilmem

Estarabim, estarabim

Sağdan, soldan estarabim

Estarabim, estarabim

Sağdan, soldan estarabim

(A ho, a ho, a ho, a ho, a ho)

Ateş olmayan yerde

Duman tütmezmiş derler

Ateş olmayan yerde

Duman tütmezmiş derler

Zaman zaman halini

Bir görseler gülerler

Zaman zaman halini

Bir görseler gülerler

Böyle bir yar istemem

İstesem de istemem

Böyle bir yar istemem

İstesem de istemem

Güller bitti dilimde

Nasıl diyeyim bilmem

Güller bitti dilimde

Nasıl diyeyim bilmem

Estarabim, estarabim

Sağdan, soldan estarabim

Estarabim, estarabim

Sağdan, soldan estarabim

(A ho, a ho, a ho, a ho, a ho)

Böyle bir yar istemem

İstesem de istemem

Böyle bir yar istemem

İstesem de istemem

Güller bitti dilimde

Güller bitti dilimde

Estarabim, estarabim

Sağdan, soldan estarabim

Estarabim, estarabim

Sağdan, soldan estarabim

Estarabim, estarabim

Sağdan, soldan estarabim

Estarabim, estarabim

Sağdan, soldan estarabim

Estarabim, estarabim

Sağdan, soldan estarabim

Estarabim, estarabim

Sağdan, soldan estarabim