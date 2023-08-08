Erkin Koray’ın TRT'deki milliyetçilik konuşması yeniden gündem oldu

Türk rock müziğinin efsane ismi Erkin Koray'ın TRT'deki bir programda gençlere altın değerindeki tavsiyeleri yeniden gündem oldu.

Erkin Koray’ın TRT'deki milliyetçilik konuşması yeniden gündem oldu

Türk rock müziğinin ustalarından Erkin Koray 7 Ağustos 2023 günü Kanada'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Sanatçı kişiliğinin yanı sıra antiemperyalist tutumu ve vatan sevgisiyle de gönüllere taht kuran Erkin Koray'ın TRT'de yayınlanan bir programda gençlere verdiği mesajlar yeniden akıllara geldi.

Koray konuşmasında şunları söylüyordu:

Son günlerde tehlikenin farkında mısınız diye bir slogan dolaşıyor. Ben diyorum ki belki onlar herhangi bir şekilde gerçekten bir tehlike vardır onun için söylüyorlardır ama biz bu yürekle herhangi bir tehlike bizi yıldıramaz. Dolayısıyla farkında olsak da olur olmasak da olur. Yalnız son günlerde gerçekten ülkede çok kritik günlerden geçmekteyiz. Özellikle dışarıdan gelen tehdit açısından. Hep beraber birbirimize kenetlenelim, çok iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü bakın ben tabi sizden çok yaşlıyım. Bizim zamanımızda geldiler düşmanlar, birimize sağ dediler birimize sol dediler böldüler. Biz birbirimizle kavga ettik uzun yıllar farkında olmadan. Meğerse birbirimizle kavga ediyormuşuz. Şimdi de başka bir şey. Sanki bizim milliyetçi olmamamız gerekiyormuş gibi 'milliyetçi' öbür taraftan öbürü de milliyetçi 'ulusalcı'. Birine ulusalcı diğerine milliyetçi. Bu tuzaklara düşmememiz lazım. Ne varmış milliyetçi olmakta? Bir şey mi varmış? Dışarıdan gelip düşman kendi milletini savunacak o diyecek 'ben milliyetçiyim' ama bize gelecek biz milliyetçi olmayacağız veyahut da ulusalcı olmayacağız. Böyle şey yok. Son günlerde lütfen birbirinizle birleşin, yumruk olun ve bu milliyetçiliğinizi de lütfen kaybetmeyin. Çünkü bunu kaybetmeye başladığınız zaman evinizi de kaybediyorsunuz demektir.

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